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Главные новости Крыма: 31 июля

Главные новости Крыма: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Главные новости Крыма: 31 июля

В Симферополе после пожара в торговом центре "Лоцман" задержали директора батутного центра. В Евпатории пятый день подряд дымится мусорный полигон. На севере... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T22:55

2024-07-31T22:55

2024-07-31T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе после пожара в торговом центре "Лоцман" задержали директора батутного центра. В Евпатории пятый день подряд дымится мусорный полигон. На севере Крыма после 13 аварий на сетях без воды остался Джанкой. В Ленинском районе республики сформировали тысячу земельных участков для участников специальной военной операции. В Севастополе более двадцати тысяч посетителей побывали в первый день после открытия комплекса "Новый Херсонес".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержан директор батутного центраПосле пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе задержан директор батутного центра. Его подозревают в организации опасных работ, повлекших возгорание. Об этом сообщила официальный представитель крымского Следкома Ольга Постнова.ГСУ СК России по РК и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей.В Евпатории пятый день тушат полигон ТБОНа полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр Юрьев.Глава города напомнил, что евпаторийский полигон планируют рекультивировать в числе других шести аналогичных территорий в разных регионах Крыма, которые заменят экотехнопарками по переработке и утилизации мусора.Джанкой остался без водыИз-за многочисленных аварий на сетях водоснабжения без воды остались потребители в городе Джанкой на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.Тысяча участков для бойцов СВОв Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря сформировали 1066 земельных участков для выдачи участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Участки площадью 6 соток каждый выделены вдоль Арабатского залива на территории двух сельских поселений - Каменского (835) и Соляного (231)."Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей"Новый Херсонес" принял в первый день работы более 20 тысяч посетителей, сообщает Telegram-канал музейно-храмового комплекса.В администрации "Нового Херсонеса" также уточнили, что на данный момент комплекс работает в тестовом режиме, что позволит выявить и исправить все недостатки.

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https://crimea.ria.ru/20240731/v-krymu-na-tret-vyrosla-zabolevaemost-ostrymi-kishechnymi-infektsiyami-1139269065.html

https://crimea.ria.ru/20240731/v-krymu-nagradili-sotrudnikov-mediagruppy-rossiya-segodnya-1139270415.html

https://crimea.ria.ru/20240731/ot-lechebnykh-gryazey-do-novogo-khrama-iyul-v-obektive-ria-novosti-krym-1139136520.html

https://crimea.ria.ru/20240731/kakim-budet-avgust-2024-goda-v-krymu-1139207490.html

https://crimea.ria.ru/20240731/kak-krym-svyazhet-rossiyu-i-afriku--ekspert-1139271665.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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