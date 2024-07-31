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Главные новости Крыма: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Главные новости Крыма: 31 июля
Главные новости Крыма: 31 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Главные новости Крыма: 31 июля
В Симферополе после пожара в торговом центре "Лоцман" задержали директора батутного центра. В Евпатории пятый день подряд дымится мусорный полигон. На севере... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T22:55
2024-07-31T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе после пожара в торговом центре "Лоцман" задержали директора батутного центра. В Евпатории пятый день подряд дымится мусорный полигон. На севере Крыма после 13 аварий на сетях без воды остался Джанкой. В Ленинском районе республики сформировали тысячу земельных участков для участников специальной военной операции. В Севастополе более двадцати тысяч посетителей побывали в первый день после открытия комплекса "Новый Херсонес".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержан директор батутного центраПосле пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе задержан директор батутного центра. Его подозревают в организации опасных работ, повлекших возгорание. Об этом сообщила официальный представитель крымского Следкома Ольга Постнова.ГСУ СК России по РК и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей.В Евпатории пятый день тушат полигон ТБОНа полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр Юрьев.Глава города напомнил, что евпаторийский полигон планируют рекультивировать в числе других шести аналогичных территорий в разных регионах Крыма, которые заменят экотехнопарками по переработке и утилизации мусора.Джанкой остался без водыИз-за многочисленных аварий на сетях водоснабжения без воды остались потребители в городе Джанкой на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.Тысяча участков для бойцов СВОв Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря сформировали 1066 земельных участков для выдачи участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Участки площадью 6 соток каждый выделены вдоль Арабатского залива на территории двух сельских поселений - Каменского (835) и Соляного (231)."Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей"Новый Херсонес" принял в первый день работы более 20 тысяч посетителей, сообщает Telegram-канал музейно-храмового комплекса.В администрации "Нового Херсонеса" также уточнили, что на данный момент комплекс работает в тестовом режиме, что позволит выявить и исправить все недостатки.
https://crimea.ria.ru/20240731/aksenov-raskritikoval-uborku-i-dorogi-poselka-primorskiy-pod-feodosiey-1139271441.html
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главное за день, новости, крым, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 31 июля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 31 июля

22:55 31.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе после пожара в торговом центре "Лоцман" задержали директора батутного центра. В Евпатории пятый день подряд дымится мусорный полигон. На севере Крыма после 13 аварий на сетях без воды остался Джанкой. В Ленинском районе республики сформировали тысячу земельных участков для участников специальной военной операции. В Севастополе более двадцати тысяч посетителей побывали в первый день после открытия комплекса "Новый Херсонес".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Сергей Аксенов негативно отозвался об уборке поселка Приморский и качестве дорог
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Аксенов раскритиковал уборку и дороги поселка Приморский под Феодосией

Задержан директор батутного центра

После пожара в торговом центре "Лоцман" в Симферополе задержан директор батутного центра. Его подозревают в организации опасных работ, повлекших возгорание. Об этом сообщила официальный представитель крымского Следкома Ольга Постнова.
"Следователем по подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей, задержан директор батутного центра", - сказала она.
ГСУ СК России по РК и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей.
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Вчера, 15:31
В Крыму на треть выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО

На полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр Юрьев.
"Продолжается работа по пересыпке грунтом очагов тления", - написал Юрьев в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководством муниципального предприятия, управляющего полигоном.
Глава города напомнил, что евпаторийский полигон планируют рекультивировать в числе других шести аналогичных территорий в разных регионах Крыма, которые заменят экотехнопарками по переработке и утилизации мусора.
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 17:01
В Крыму наградили сотрудников медиагруппы "Россия сегодня"

Джанкой остался без воды

Из-за многочисленных аварий на сетях водоснабжения без воды остались потребители в городе Джанкой на севере Крыма. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
"По информации Джанкойского филиала ГУП РК "Вода Крыма", сегодня на территории города произошло 13 порывов сетей водоснабжения", - написал он в Telegram-канале.
Тропа Голицына в Новом Свете - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 18:47Фотоленты
От лечебных грязей до нового храма: июль в объективе РИА Новости Крым

Тысяча участков для бойцов СВО

в Ленинском районе Крыма на берегу Азовского моря сформировали 1066 земельных участков для выдачи участникам специальной военной операции. Об этом журналистам сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
"Это пятый по счету земельный массив, сформированный в Крыму для выдачи участникам СВО. На данный момент сформировано и распределено более 2,5 тысячи участков", - сказал Заиченко.
Участки площадью 6 соток каждый выделены вдоль Арабатского залива на территории двух сельских поселений - Каменского (835) и Соляного (231).
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Вчера, 18:03Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет август 2024 года в Крыму

"Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей

"Новый Херсонес" принял в первый день работы более 20 тысяч посетителей, сообщает Telegram-канал музейно-храмового комплекса.
"За первый день работы музейно-храмовый комплекс “Новый Херсонес” посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – говорится в сообщении.
В администрации "Нового Херсонеса" также уточнили, что на данный момент комплекс работает в тестовом режиме, что позволит выявить и исправить все недостатки.
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