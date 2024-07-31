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Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя
Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя
Директор батутного центра задержан по подозрению в организации опасных работ, повлекших возгорание торгового центра в Симферополе. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T13:56
2024-07-31T14:10
пожар в тц "лоцман" в симферополе
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Директор батутного центра задержан по подозрению в организации опасных работ, повлекших возгорание торгового центра в Симферополе. Об этом сообщает официальный представитель крымского Следкома Ольга Постнова.ГСУ СК России по РК и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ).Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, никто не пострадал. Около полуночи возгорание локализовали. По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку.По ее словам, установлено, что днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. В крымском СК подчеркнули, что на данный момент проводятся все неотложные следственные действия. Также детально устанавливаются обстоятельства эвакуации работников и посетителей торгового комплекса при чрезвычайной ситуации, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Крыма. "Прокуратура проводит проверочные мероприятия, в рамках которых будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности", - отметили в ведомстве.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в торговом центре Симферополя – что известноНа пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек - ВИДЕОВ ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверку
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Директор батутного центра задержан после пожара в ТЦ Симферополя

После пожара в ТЦ Лоцман в Крыму задержан директор батутного центра

13:56 31.07.2024 (обновлено: 14:10 31.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Директор батутного центра задержан по подозрению в организации опасных работ, повлекших возгорание торгового центра в Симферополе. Об этом сообщает официальный представитель крымского Следкома Ольга Постнова.

"Следователем по подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей, задержан директор батутного центра", - говорит она.

ГСУ СК России по РК и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ).
Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". К тушению были привлечены дополнительные силы в составе 108 специалистов и 39 единиц техники. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, эвакуированы 130 человек, никто не пострадал. Около полуночи возгорание локализовали. По факту происшествия прокуратура Крыма начала проверку.

"На место происшествия оперативно выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев и заместитель руководителя управления Василий Цаплин. По результатам процессуальной проверки главный следователь полуострова поручил возбудить уголовное дело", - сообщила также представитель СК.

По ее словам, установлено, что днем 30 июля на территории детского батутного центра, расположенного на третьем этаже торгового комплекса, с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки.
"Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены. В результате возгорания огонь охватил 500 квадратных метров территории, частично обрушилась кровля", - уточнила Ольга Постнова.
В крымском СК подчеркнули, что на данный момент проводятся все неотложные следственные действия. Также детально устанавливаются обстоятельства эвакуации работников и посетителей торгового комплекса при чрезвычайной ситуации, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Крыма.
"Прокуратура проводит проверочные мероприятия, в рамках которых будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности", - отметили в ведомстве.
Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>
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