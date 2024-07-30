https://crimea.ria.ru/20240730/v-volgogradskoy-oblasti-polnostyu-vosstanovili-dvizhenie-poezdov-posle-chp-1139246085.html

В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после ЧП

В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после ЧП - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после ЧП

Движение поездов на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после крушения состава. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T17:47

2024-07-30T17:47

2024-07-30T17:47

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

поезд

происшествия

российские железные дороги (ржд)

новости

общество

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Движение поездов на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области полностью восстановлено после крушения состава. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.утром во вторник движение было организовано по одному пути в реверсивном режиме.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. По уточненной информации Росжелдора, по состоянию на вечер понедельника 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала.По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Все о крушении поезда Казань – Адлер в Волгоградской области собрали здесь>>

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, поезд, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости, общество, логистика