https://crimea.ria.ru/20240730/v-karelii-prodolzhayutsya-poiski-trekh-propavshikh-posle-proryva-damby---1139221236.html

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы

В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы на шлюзе Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Карелия. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T11:47

2024-07-30T11:47

2024-07-30T11:47

карелия

россия

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139220811_0:24:1074:628_1920x0_80_0_0_8aca7fb9d5e2dd97d2bc38815a4554c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы на шлюзе Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Карелия.В ведомстве отметили, что несмотря на ухудшение погодных условий сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших на суше и воде. Пешим маршрутом специалисты продолжат обследовать береговую зону, а с помощью плавательных средств и беспилотников - акваторию Беломорско-Балтийского канала. Утром в понедельник в Сегежском муниципальном округе произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". 3 дома были разрушены. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7, в том числе трое детей. В округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавшихОдин человек погиб при прорыве шлюза в Карелии Спасатели нашли двоих пропавших без вести при прорыве шлюза в Карелии

карелия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карелия, россия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)