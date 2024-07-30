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В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы
В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы
В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы на шлюзе Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Карелия. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T11:47
2024-07-30T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы на шлюзе Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Карелия.В ведомстве отметили, что несмотря на ухудшение погодных условий сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших на суше и воде. Пешим маршрутом специалисты продолжат обследовать береговую зону, а с помощью плавательных средств и беспилотников - акваторию Беломорско-Балтийского канала. Утром в понедельник в Сегежском муниципальном округе произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". 3 дома были разрушены. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7, в том числе трое детей. В округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавшихОдин человек погиб при прорыве шлюза в Карелии Спасатели нашли двоих пропавших без вести при прорыве шлюза в Карелии
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карелия, россия, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы

МЧС: в Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы на канале

11:47 30.07.2024
 
© МЧС Республики КарелияПоисковые работы на месте размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе
Поисковые работы на месте размыва временной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе
© МЧС Республики Карелия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Карелии продолжаются поиски трех пропавших после прорыва дамбы на шлюзе Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Карелия.
"Сегодня в 8:00 продолжились поисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе… Напомним, судьба трех человек неизвестна", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что несмотря на ухудшение погодных условий сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших на суше и воде. Пешим маршрутом специалисты продолжат обследовать береговую зону, а с помощью плавательных средств и беспилотников - акваторию Беломорско-Балтийского канала.
Утром в понедельник в Сегежском муниципальном округе произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". 3 дома были разрушены. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7, в том числе трое детей. В округе введен режим ЧС.
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