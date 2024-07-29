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ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших
ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших - РИА Новости Крым, 29.07.2024
ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших
Следователи СК проводят проверку по факту аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала, на месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T13:10
2024-07-29T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Следователи СК проводят проверку по факту аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала, на месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Республике Карелия.ЧП на шлюзеВ понедельник утром о ЧП сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". На место происшествия оперативно выдвинулась группировка спасателей, медики и руководители региона.В Сегежском округе ввели режим ЧС.Пострадавшие и пропавшие без вестиПервоначально сообщалось, что в результате аварии на шлюзе пострадали девять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пропали без вести. Позже в республиканском главке МЧС сообщили, что нашли четверых – двоих детей и двоих взрослых.По состоянию на полдень количество пострадавших уточнили."По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", - говорится в сообщении Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.Дополнительно на место происшествия направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. У бригады есть необходимые лечебные препараты, бактериофаги, заверили власти региона.Также в готовности находится вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.Эвакуация и размещение жителейПо информации МЧС, в результате схода воды разрушены три жилых дома. Жителей попавших в зону подтопления районов эвакуировали в пункт временного размещения.На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и правоохранители.
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карелия, россия, новости, происшествия, режим чс, артур парфенчиков
ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших

Что произошло в Карелии – все о ЧП на шлюзах Беломорско-Балтийского канала

13:10 29.07.2024 (обновлено: 14:27 29.07.2024)
 
© Государственный комитет Карелии по ОЖ и БНШлюз Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Республики Карелия
Шлюз Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе Республики Карелия
© Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Следователи СК проводят проверку по факту аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала, на месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Республике Карелия.
"Предварительно установлено, что сегодня утром на шлюзе №11 Беломорско-Балтийского канала произошла авария, в результате которой потоком воды смыло временно установленную песочную насыпь. В зону подтопления попали населенные пункты, находящиеся при шлюзе. На месте работают следователи и следователи-криминалисты", - говорится в сообщении.

ЧП на шлюзе

В понедельник утром о ЧП сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". На место происшествия оперативно выдвинулась группировка спасателей, медики и руководители региона.

"По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. В зоне аварии работают подразделения пожарной части ГУ МЧС РФ по Республике Карелия. На место аварии дополнительно направил группировку МЧС России и Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу", - проинформировал утром в своих соцсетях глава региона.

В Сегежском округе ввели режим ЧС.

Пострадавшие и пропавшие без вести

Первоначально сообщалось, что в результате аварии на шлюзе пострадали девять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пропали без вести. Позже в республиканском главке МЧС сообщили, что нашли четверых – двоих детей и двоих взрослых.
"Они живы, спасатели передали их медицинским работникам. Поиски еще двоих продолжаются", - сообщили в пресс-службе МЧС.
По состоянию на полдень количество пострадавших уточнили.
"По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", - говорится в сообщении Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Дополнительно на место происшествия направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. У бригады есть необходимые лечебные препараты, бактериофаги, заверили власти региона.
Также в готовности находится вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.

Эвакуация и размещение жителей

По информации МЧС, в результате схода воды разрушены три жилых дома. Жителей попавших в зону подтопления районов эвакуировали в пункт временного размещения.
© Марина ГусеваПункт временного размещения жителей из зоны эвакуации в Сегежском округе Карелии
Пункт временного размещения жителей из зоны эвакуации в Сегежском округе Карелии
© Марина Гусева
Пункт временного размещения жителей из зоны эвакуации в Сегежском округе Карелии
"Пункт временного размещения развернули в школе в Надвоицах. Продолжаем работы по ликвидации последствий аварии", - сказал Артур Парфенчиков.
На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и правоохранители.
 
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