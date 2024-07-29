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ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших

ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших - РИА Новости Крым, 29.07.2024

ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавших

Следователи СК проводят проверку по факту аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала, на месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T13:10

2024-07-29T13:10

2024-07-29T14:27

карелия

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режим чс

артур парфенчиков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Следователи СК проводят проверку по факту аварии на шлюзе Беломорско-Балтийского канала, на месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Республике Карелия.ЧП на шлюзеВ понедельник утром о ЧП сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ "Балтийский". На место происшествия оперативно выдвинулась группировка спасателей, медики и руководители региона.В Сегежском округе ввели режим ЧС.Пострадавшие и пропавшие без вестиПервоначально сообщалось, что в результате аварии на шлюзе пострадали девять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пропали без вести. Позже в республиканском главке МЧС сообщили, что нашли четверых – двоих детей и двоих взрослых.По состоянию на полдень количество пострадавших уточнили."По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7 (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", - говорится в сообщении Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.Дополнительно на место происшествия направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. У бригады есть необходимые лечебные препараты, бактериофаги, заверили власти региона.Также в готовности находится вертолет санитарной авиации. Медицинские организации Медвежьегорска, Беломорска и Кондопоги переведены в режим повышенной готовности.Эвакуация и размещение жителейПо информации МЧС, в результате схода воды разрушены три жилых дома. Жителей попавших в зону подтопления районов эвакуировали в пункт временного размещения.На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и правоохранители.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карелия, россия, новости, происшествия, режим чс, артур парфенчиков