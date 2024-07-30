https://crimea.ria.ru/20240730/glavnoe-za-den-30-iyulya-1139255872.html

Главное за день: 30 июля

Главное за день: 30 июля - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Главное за день: 30 июля

майнинг криптовалют. Депутаты Госдумы одобрили запрет треш-стримов. Движение поездов в Волгоградской области после крушения поезда восстановлено. В новых... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-30T23:48

2024-07-30T23:48

2024-07-31T00:01

россия

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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

новые регионы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В России легализуют майнинг криптовалют. Депутаты Госдумы одобрили запрет треш-стримов. Движение поездов в Волгоградской области после крушения поезда восстановлено. В новых регионах боевики сжигают поля с пшеницей. В России начались масштабные учения ВМФ. В Карелии нашли тела двух пропавших без вести после ЧП на Беломорканале.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Легализация майнинга криптовалют в РоссииМайнинг криптовалют в России будет легализован с ноября 2024 года. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы. Соавтор инициативы, зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что криптовалюты рассматриваются в первую очередь как инструмент обхода санкций и точка высокотехнологичного экспорта. Сегодня Россия находится на втором месте по майнингу, а после регулирования этой сферы, сможет выйти на первое место, обогнав США.Запрет треш-стримов в РоссииЗакон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников подержали депутаты Госдумы. Треш-стримы отнесены к информации, которая запрещена к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Административный штраф за распространение жестоких видео составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн рублей.В новых регионах украинские дроны выжигают поляВ Запорожской и Херсонской областях во время уборки зерновых украинские дроны атакуют и сжигают поля. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Геннадий Подшивалов и министр АПК и продовольственной политики Херсонской области Санал Адъяев.Боевики с помощью беспилотников охотились также за сельскохозяйственной техникой, которая работала в поле. Были случаи, когда после поджога полей дроны ВСУ добивали машины МЧС.Учения ВМФ РоссииВоенно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. В Баренцевом море развернуты силы Северного флота – развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер "Маршал Устинов". На полигоны боевой подготовки вышли и многоцелевые подводные лодки.Восстановление движения поездов в Волгоградской областиПосле крушения в Волгоградской области пассажирского поезда, следовавшего из Казани в Адлер, во вторник утром движение было организовано по одному пути в реверсивном режиме. К вечеру движение поездов на перегоне Гремячая – Котельниково было полностью восстановлено и открыто по обоим путям.В Карелии нашли тела двух пропавших людейВ Карелии во вторник нашли тела двух людей, которые считались пропавшими после ЧП на Беломорканале в Карелии. Погибшую женщину обнаружили в районе поселка Кочкома, мужчину – в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале.

https://crimea.ria.ru/20240730/v-rossii-ogranichili-chislo-sim-kart-dlya-odnogo-abonenta-1139243634.html

https://crimea.ria.ru/20240730/v-rossii-uzhestochat-trebovaniya-za-sryv-podgotovki-k-otopitelnomu-sezonu-1139248770.html

https://crimea.ria.ru/20240730/lukashenko-pomiloval-prigovorennogo-k-kazni-v-belorussii-nemtsa-1139249991.html

россия

венесуэла

карелия

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венесуэла, в мире, карелия, происшествия, новости, главное за день, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, новые регионы россии, армия и флот