https://crimea.ria.ru/20240730/telo-pogibshego-posle-proryva-damby-nashli-v-karelii-1139227717.html

Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии

Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии

Тело еще одного погибшего нашли в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T13:58

2024-07-30T13:58

2024-07-30T13:58

карелия

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139227605_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_300b3bfcc57a60a11167aed6ebc3d0b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего нашли в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС. Водолазы Специализированной пожарно-спасательной части МЧС Карелии продолжают обследовать заводи для возможного обнаружения пропавших. К поиску людей и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 32 единицы техники и 78 человек, из них от МЧС России 31 единица техники и 76 человек, в том числе 7 плавсредств. Ранее в ведомстве сообщили о том, что несмотря на ухудшение погодных условий сотрудники МЧС продолжат поиски пропавших на суше и воде. Утром в понедельник в Сегежском муниципальном округе произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". 3 дома были разрушены. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7, в том числе трое детей. В округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавшихОдин человек погиб при прорыве шлюза в Карелии Спасатели нашли двоих пропавших без вести при прорыве шлюза в Карелии

карелия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карелия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия