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Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии
Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии
Тело еще одного погибшего нашли в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T13:58
2024-07-30T13:58
карелия
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего нашли в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС. Водолазы Специализированной пожарно-спасательной части МЧС Карелии продолжают обследовать заводи для возможного обнаружения пропавших. К поиску людей и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 32 единицы техники и 78 человек, из них от МЧС России 31 единица техники и 76 человек, в том числе 7 плавсредств. Ранее в ведомстве сообщили о том, что несмотря на ухудшение погодных условий сотрудники МЧС продолжат поиски пропавших на суше и воде. Утром в понедельник в Сегежском муниципальном округе произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". 3 дома были разрушены. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7, в том числе трое детей. В округе введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП на шлюзах канала в Карелии – все о жертвах и пострадавшихОдин человек погиб при прорыве шлюза в Карелии Спасатели нашли двоих пропавших без вести при прорыве шлюза в Карелии
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карелия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия
Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии

Тело погибшего обнаружили в 11 км от места прорыва дамбы на Беломорканале - МЧС

13:58 30.07.2024
 
© МЧС Республики КарелияТело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии
Тело погибшего после прорыва дамбы нашли в Карелии
© МЧС Республики Карелия
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Тело еще одного погибшего нашли в 11 километрах от места аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.
"В районе поселка Кочкома, в 11 километрах от места ЧС, был обнаружен погибший. Сотрудниками ГИМС МЧС России тело мужчины доставлено на берег. На месте работает Следственный комитет Республики Карелия", - говорится в сообщении.
Водолазы Специализированной пожарно-спасательной части МЧС Карелии продолжают обследовать заводи для возможного обнаружения пропавших. К поиску людей и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 32 единицы техники и 78 человек, из них от МЧС России 31 единица техники и 76 человек, в том числе 7 плавсредств.
Ранее в ведомстве сообщили о том, что несмотря на ухудшение погодных условий сотрудники МЧС продолжат поиски пропавших на суше и воде.
Утром в понедельник в Сегежском муниципальном округе произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали населенные пункты при 11 шлюзе и СНТ "Балтийский". 3 дома были разрушены. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали 9 человек, из них спасены 7, в том числе трое детей. В округе введен режим ЧС.
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