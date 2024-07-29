https://crimea.ria.ru/20240729/krymskiy-most-seychas-situatsiya-s-ocheredyami-k-etomu-chasu--1139192377.html
Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу
Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу
Очередь на Крымском мосту продолжает расти, за последний час она увеличилась на 150 автомобилей и достигла 750. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T09:18
2024-07-29T09:18
2024-07-29T09:18
крым
крымский мост
новости крыма
логистика
транспорт
керчь
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, за последний час она увеличилась на 150 автомобилей и достигла 750. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 8 часов утра понедельника очередь со стороны Крыма составляла 85 машин. Со стороны Краснодарского края проезда ожидали 547 авто.Уточняется, что в очереди с керченского берега стоят 200 авто. Время ожидания около часа.Минувшей ночью на мосту временно ограничивали движение из-за угрозы атак противника на Крым. Запрет действовал около 9 минут. В это же время морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращал движение – в городе больше двадцати минут звучал сигнал воздушной тревоги.Летом, в сезон школьных каникул и отпусков, для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе автобусы меняют схему движенияРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыАвтостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируют
крым
крымский мост
керчь
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:409:1161:1280_1920x0_80_0_0_17b2f61b79a082c59dfe8fc8e38195a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, краснодарский край
Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу
В очереди к Крымскому мосту с двух сторон находятся 750 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, за последний час она увеличилась на 150 автомобилей и достигла 750. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По состоянию на 8 часов
утра понедельника очередь со стороны Крыма составляла 85 машин. Со стороны Краснодарского края проезда ожидали 547 авто.
"В очереди со стороны Тамани находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в очереди с керченского берега стоят 200 авто. Время ожидания около часа.
Минувшей ночью на мосту временно ограничивали движение
из-за угрозы атак противника на Крым. Запрет действовал около 9 минут. В это же время морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращал движение – в городе больше двадцати минут звучал сигнал воздушной тревоги.
Летом, в сезон школьных каникул и отпусков, для обеспечения безопасности граждан усилена работа
стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
Читайте также на РИА Новости Крым: