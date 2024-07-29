https://crimea.ria.ru/20240729/krymskiy-most-seychas-situatsiya-s-ocheredyami-k-etomu-chasu--1139192377.html

Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу

Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Крымский мост сейчас: ситуация с очередями к этому часу

Очередь на Крымском мосту продолжает расти, за последний час она увеличилась на 150 автомобилей и достигла 750. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T09:18

2024-07-29T09:18

2024-07-29T09:18

крым

крымский мост

новости крыма

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керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту продолжает расти, за последний час она увеличилась на 150 автомобилей и достигла 750. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.По состоянию на 8 часов утра понедельника очередь со стороны Крыма составляла 85 машин. Со стороны Краснодарского края проезда ожидали 547 авто.Уточняется, что в очереди с керченского берега стоят 200 авто. Время ожидания около часа.Минувшей ночью на мосту временно ограничивали движение из-за угрозы атак противника на Крым. Запрет действовал около 9 минут. В это же время морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращал движение – в городе больше двадцати минут звучал сигнал воздушной тревоги.Летом, в сезон школьных каникул и отпусков, для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе автобусы меняют схему движенияРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыАвтостанции в Бахчисарае и Феодосии капитально отремонтируют

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, краснодарский край