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В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей

В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей - РИА Новости Крым, 29.07.2024

В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей

Очередь на Крымском мосту растет уже с двух сторон, со стороны Кубани она за два часа стала больше почти на две с половиной сотни машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T08:28

2024-07-29T08:28

2024-07-29T08:28

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту растет уже с двух сторон, со стороны Кубани она за два часа стала больше почти на две с половиной сотни машин. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что очереди со стороны Керчи ожидают досмотра 85 транспортных средств.В 6 часов утра в понедельник, 29 июля, очереди со стороны Крыма не было. А со стороны Краснодарского края ожидали 325 машин.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Минувшей ночью на мосту временно ограничивали движение из-за угрозы атак противника на Крым. Запрет действовал около 9 минут. В это же время морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращал движение – в городе больше двадцати минут звучал сигнал воздушной тревоги. Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории порта Новороссийск будет громко Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань