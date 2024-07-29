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В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей
В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей - РИА Новости Крым, 29.07.2024
В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей
Очередь на Крымском мосту растет уже с двух сторон, со стороны Кубани она за два часа стала больше почти на две с половиной сотни машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T08:28
2024-07-29T08:28
2024-07-29T08:28
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту растет уже с двух сторон, со стороны Кубани она за два часа стала больше почти на две с половиной сотни машин. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что очереди со стороны Керчи ожидают досмотра 85 транспортных средств.В 6 часов утра в понедельник, 29 июля, очереди со стороны Крыма не было. А со стороны Краснодарского края ожидали 325 машин.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Минувшей ночью на мосту временно ограничивали движение из-за угрозы атак противника на Крым. Запрет действовал около 9 минут. В это же время морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращал движение – в городе больше двадцати минут звучал сигнал воздушной тревоги. Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории порта Новороссийск будет громко Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
В очереди на Крымском мосту собралось более 600 автомобилей
На Крымском мосту перед пунктами досмотра с обеих сторон в очереди ожидают более 600 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту растет уже с двух сторон, со стороны Кубани она за два часа стала больше почти на две с половиной сотни машин. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 547 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что очереди со стороны Керчи ожидают досмотра 85 транспортных средств.
В 6 часов утра в понедельник, 29 июля, очереди со стороны Крыма не было. А со стороны Краснодарского края ожидали 325 машин.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Минувшей ночью на мосту временно ограничивали движение из-за угрозы атак противника на Крым. Запрет действовал около 9 минут. В это же время морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекращал движение – в городе больше двадцати минут звучал сигнал воздушной тревоги.
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