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Главные новости Крыма: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Главные новости Крыма: 29 июля
Главные новости Крыма: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Главные новости Крыма: 29 июля
В понедельник стало известно о предъявлении подозрений экс-мэру Красноперекопска в получении 1,5-миллионной взятки. В Евпатории продолжают тушить большой пожар... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T22:21
2024-07-29T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В понедельник стало известно о предъявлении подозрений экс-мэру Красноперекопска в получении 1,5-миллионной взятки. В Евпатории продолжают тушить большой пожар на полигоне ТБО. Правоохранители привели статистику происшествий на дорогах. Перевозчик рассказал о движении поездов в Крым после крушения поезда в Волгограде. Под Судаком закрылся фестиваль "Таврида. АРТ".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коррупционное делоЭкс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче, сообщили в понедельник в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, глава администрации поручил своему первому заместителю указать гендиректору фирмы-подрядчика, занимающейся благоустройством общественных территорий в рамках муниципальных контрактов, на необходимость передачи 1 млн 520 тыс. рублей в качестве взятки мэру города. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.Пожар в ЕвпаторииНа территории евпаторийского полигона ТБО в понедельник продолжали тушить пожар, который вспыхнул еще в субботу. На третьи сутки после возгорания сохраняется большая площадь задымления, борьбу с которым продолжают два пожарных расчета, рассказал глава администрации города Александр Юрьев.ДТП на дорогах регионаВ ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей, сообщили 29 июля в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. Всего за период с 22 по 28 июля в регионе зарегистрировано 22 ДТП. В том числе зафиксированы пять аварий с участием пешеходов, в которых погиб один и пострадали четыре человека, два их которых - дети. 176 раз правоохранители пресекали случаи пьяного вождения, 16 водителей за такое нарушение привлечены к ответственности повторно и получили уголовные дела.Поезда в КрымЗадержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Следующие поезда пойдут по этому участку 30 июля после 14 часов. В компании рассчитывают, что к этому моменту задержек в движении тоже не будет.Закрытие "Тавриды"В Крыму прошла церемония закрытия фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" — самого масштабного культурно-просветительского события России, посвященного молодому искусству. В течение трех дней на площадке арт-кластера прошли сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступлений звезд эстрады и видных общественных и культурных деятелей, кинопоказов, музыкальных и театрализованных представлений.
https://crimea.ria.ru/20240729/chast-vostochnogo-kryma-bez-sveta---energetiki-ustranyayut-avarii-1139200706.html
https://crimea.ria.ru/20240729/kak-idut-poezda-v-krym-posle-skhoda-poezda-v-volgogradskoy-oblasti-1139207284.html
https://crimea.ria.ru/20240729/vystrelil-v-spyaschuyu-krymchanin-osuzhden-za-popytku-ubiystva-iz-revnosti-1139208318.html
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главное за день, новости крыма, крым, общество, новости
Главные новости Крыма: 29 июля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 29 июля

22:21 29.07.2024
 
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ"
На Фестивале молодого многонационального искусства Таврида.АРТ
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В понедельник стало известно о предъявлении подозрений экс-мэру Красноперекопска в получении 1,5-миллионной взятки. В Евпатории продолжают тушить большой пожар на полигоне ТБО. Правоохранители привели статистику происшествий на дорогах. Перевозчик рассказал о движении поездов в Крым после крушения поезда в Волгограде. Под Судаком закрылся фестиваль "Таврида. АРТ".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Коррупционное дело

Экс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче, сообщили в понедельник в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, глава администрации поручил своему первому заместителю указать гендиректору фирмы-подрядчика, занимающейся благоустройством общественных территорий в рамках муниципальных контрактов, на необходимость передачи 1 млн 520 тыс. рублей в качестве взятки мэру города. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Часть восточного Крыма без света - энергетики устраняют аварии

Пожар в Евпатории

На территории евпаторийского полигона ТБО в понедельник продолжали тушить пожар, который вспыхнул еще в субботу. На третьи сутки после возгорания сохраняется большая площадь задымления, борьбу с которым продолжают два пожарных расчета, рассказал глава администрации города Александр Юрьев.
Поезд на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 16:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как идут поезда в Крым после ЧП в Волгоградской области

ДТП на дорогах региона

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей, сообщили 29 июля в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. Всего за период с 22 по 28 июля в регионе зарегистрировано 22 ДТП. В том числе зафиксированы пять аварий с участием пешеходов, в которых погиб один и пострадали четыре человека, два их которых - дети. 176 раз правоохранители пресекали случаи пьяного вождения, 16 водителей за такое нарушение привлечены к ответственности повторно и получили уголовные дела.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Выстрелил в спящую: крымчанин осужден за попытку убийства из ревности

Поезда в Крым

Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Следующие поезда пойдут по этому участку 30 июля после 14 часов. В компании рассчитывают, что к этому моменту задержек в движении тоже не будет.

Закрытие "Тавриды"

В Крыму прошла церемония закрытия фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" — самого масштабного культурно-просветительского события России, посвященного молодому искусству. В течение трех дней на площадке арт-кластера прошли сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступлений звезд эстрады и видных общественных и культурных деятелей, кинопоказов, музыкальных и театрализованных представлений.
Новый Херсонес
Вчера, 19:45
Новый Херсонес готов к открытию - фотолентаНовый Херсонес готов принять первых гостей. Накануне открытия корреспонденты РИА Новости Крым прошлись по улицам парка-музея и заглянули в Свято-Владимирский собор, который тоже преобразился.
 
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21:22Число случаев COVID-19 в Крыму растет
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