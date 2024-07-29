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Главные новости Крыма: 29 июля

Главные новости Крыма: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Главные новости Крыма: 29 июля

В понедельник стало известно о предъявлении подозрений экс-мэру Красноперекопска в получении 1,5-миллионной взятки. В Евпатории продолжают тушить большой пожар... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В понедельник стало известно о предъявлении подозрений экс-мэру Красноперекопска в получении 1,5-миллионной взятки. В Евпатории продолжают тушить большой пожар на полигоне ТБО. Правоохранители привели статистику происшествий на дорогах. Перевозчик рассказал о движении поездов в Крым после крушения поезда в Волгограде. Под Судаком закрылся фестиваль "Таврида. АРТ".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коррупционное делоЭкс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче, сообщили в понедельник в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, глава администрации поручил своему первому заместителю указать гендиректору фирмы-подрядчика, занимающейся благоустройством общественных территорий в рамках муниципальных контрактов, на необходимость передачи 1 млн 520 тыс. рублей в качестве взятки мэру города. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.Пожар в ЕвпаторииНа территории евпаторийского полигона ТБО в понедельник продолжали тушить пожар, который вспыхнул еще в субботу. На третьи сутки после возгорания сохраняется большая площадь задымления, борьбу с которым продолжают два пожарных расчета, рассказал глава администрации города Александр Юрьев.ДТП на дорогах регионаВ ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей, сообщили 29 июля в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. Всего за период с 22 по 28 июля в регионе зарегистрировано 22 ДТП. В том числе зафиксированы пять аварий с участием пешеходов, в которых погиб один и пострадали четыре человека, два их которых - дети. 176 раз правоохранители пресекали случаи пьяного вождения, 16 водителей за такое нарушение привлечены к ответственности повторно и получили уголовные дела.Поезда в КрымЗадержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Следующие поезда пойдут по этому участку 30 июля после 14 часов. В компании рассчитывают, что к этому моменту задержек в движении тоже не будет.Закрытие "Тавриды"В Крыму прошла церемония закрытия фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" — самого масштабного культурно-просветительского события России, посвященного молодому искусству. В течение трех дней на площадке арт-кластера прошли сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступлений звезд эстрады и видных общественных и культурных деятелей, кинопоказов, музыкальных и театрализованных представлений.

https://crimea.ria.ru/20240729/chast-vostochnogo-kryma-bez-sveta---energetiki-ustranyayut-avarii-1139200706.html

https://crimea.ria.ru/20240729/kak-idut-poezda-v-krym-posle-skhoda-poezda-v-volgogradskoy-oblasti-1139207284.html

https://crimea.ria.ru/20240729/vystrelil-v-spyaschuyu-krymchanin-osuzhden-za-popytku-ubiystva-iz-revnosti-1139208318.html

https://crimea.ria.ru/20240729/novyy-khersones-gotov-k-otkrytiyu---fotolenta-1139209938.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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