Главные новости Крыма: 29 июля
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 29 июля
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"На Фестивале молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ"
© Пресс-служба фестиваля "Таврида.АРТ"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В понедельник стало известно о предъявлении подозрений экс-мэру Красноперекопска в получении 1,5-миллионной взятки. В Евпатории продолжают тушить большой пожар на полигоне ТБО. Правоохранители привели статистику происшествий на дорогах. Перевозчик рассказал о движении поездов в Крым после крушения поезда в Волгограде. Под Судаком закрылся фестиваль "Таврида. АРТ".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Коррупционное дело
Экс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче, сообщили в понедельник в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. По данным ведомства, глава администрации поручил своему первому заместителю указать гендиректору фирмы-подрядчика, занимающейся благоустройством общественных территорий в рамках муниципальных контрактов, на необходимость передачи 1 млн 520 тыс. рублей в качестве взятки мэру города. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.
Пожар в Евпатории
На территории евпаторийского полигона ТБО в понедельник продолжали тушить пожар, который вспыхнул еще в субботу. На третьи сутки после возгорания сохраняется большая площадь задымления, борьбу с которым продолжают два пожарных расчета, рассказал глава администрации города Александр Юрьев.
ДТП на дорогах региона
В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли четыре и пострадали 32 человека, в том числе восемь детей, сообщили 29 июля в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма. Всего за период с 22 по 28 июля в регионе зарегистрировано 22 ДТП. В том числе зафиксированы пять аварий с участием пешеходов, в которых погиб один и пострадали четыре человека, два их которых - дети. 176 раз правоохранители пресекали случаи пьяного вождения, 16 водителей за такое нарушение привлечены к ответственности повторно и получили уголовные дела.
Поезда в Крым
Задержек поездов в Крым из-за схода пассажирского поезда в Волгограде нет, поскольку все поезда по данному направлению, назначенные на 29 июля, проследовали по этому участку до момента аварии, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Следующие поезда пойдут по этому участку 30 июля после 14 часов. В компании рассчитывают, что к этому моменту задержек в движении тоже не будет.
Закрытие "Тавриды"
В Крыму прошла церемония закрытия фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" — самого масштабного культурно-просветительского события России, посвященного молодому искусству. В течение трех дней на площадке арт-кластера прошли сотни мероприятий, встреч, шоу, лекций, мастер-классов, выступлений звезд эстрады и видных общественных и культурных деятелей, кинопоказов, музыкальных и театрализованных представлений.