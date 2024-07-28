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Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО
Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО
В Евпатории в условиях жаркой и ветреной погоды спасатели вторые сутки тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T14:13
2024-07-28T14:13
крым
евпатория
пожар
происшествия
александр юрьев
новости крыма
мусор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в условиях жаркой и ветреной погоды спасатели вторые сутки тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Огонь на полигоне ТБО вспыхнул в ночь на субботу. В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров. 17 июля на полигоне твердых бытовых отходов также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два спасателя МЧС пострадали на пожаре в МосквеЧисло жертв пожара в многоэтажке в Ульяновске выросло до трехПожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, пожар, происшествия, александр юрьев, новости крыма, мусор, переработка мусора
Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО

В Евпатории вторые сутки пылает пожар на полигоне твердых бытовых отходов - мэр

14:13 28.07.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваПожар на полигоне ТБО в Евпатории
Пожар на полигоне ТБО в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в условиях жаркой и ветреной погоды спасатели вторые сутки тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Огонь на полигоне ТБО вспыхнул в ночь на субботу.
"Сотрудники МЧС и "Экограда" выполняют свою работу в сложнейших условиях. Компании ВАД и "Азимут" не остались в стороне и задействовали свою технику для оказания помощи в ликвидации возгорания", - написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваПожар на полигоне ТБО в Евпатории
Пожар на полигоне ТБО в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Пожар на полигоне ТБО в Евпатории
В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров. 17 июля на полигоне твердых бытовых отходов также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники.
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КрымЕвпаторияПожарПроисшествияАлександр ЮрьевНовости КрымаМусорПереработка мусора
 
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