https://crimea.ria.ru/20240728/slozhneyshie-usloviya-v-evpatorii-vtorye-sutki-gorit-poligon-tbo-1139179222.html

Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО

Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Сложнейшие условия: в Евпатории вторые сутки горит полигон ТБО

В Евпатории в условиях жаркой и ветреной погоды спасатели вторые сутки тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T14:13

2024-07-28T14:13

2024-07-28T14:13

крым

евпатория

пожар

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в условиях жаркой и ветреной погоды спасатели вторые сутки тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Огонь на полигоне ТБО вспыхнул в ночь на субботу. В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров. 17 июля на полигоне твердых бытовых отходов также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два спасателя МЧС пострадали на пожаре в МосквеЧисло жертв пожара в многоэтажке в Ульяновске выросло до трехПожар в порту "Кавказ" после атаки ВСУ ликвидирован

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2024

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крым, евпатория, пожар, происшествия, александр юрьев, новости крыма, мусор, переработка мусора