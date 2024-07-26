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Стрельба в Севастополе - что происходит
Стрельба в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Стрельба в Севастополе - что происходит
В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой в районе Северного мола и на Северной стороне города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T10:53
2024-07-26T10:53
2024-07-26T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой в районе Северного мола и на Северной стороне города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ориентировочно тренировки военных продлятся до полудня пятницы, уточнил губернатор. Он подчеркнул, что ситуация в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходитСтрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуНа внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Стрельба в Севастополе - что происходит
В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой - Развожаев