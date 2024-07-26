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Стрельба в Севастополе - что происходит

Стрельба в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Стрельба в Севастополе - что происходит

В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой в районе Северного мола и на Северной стороне города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T10:53

2024-07-26T10:53

2024-07-26T10:53

севастополь

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой в районе Северного мола и на Северной стороне города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ориентировочно тренировки военных продлятся до полудня пятницы, уточнил губернатор. Он подчеркнул, что ситуация в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходитСтрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуНа внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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