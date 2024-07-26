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Стрельба в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Стрельба в Севастополе - что происходит
Стрельба в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Стрельба в Севастополе - что происходит
В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой в районе Северного мола и на Северной стороне города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T10:53
2024-07-26T10:53
севастополь
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крым
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой в районе Северного мола и на Северной стороне города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ориентировочно тренировки военных продлятся до полудня пятницы, уточнил губернатор. Он подчеркнул, что ситуация в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии в районе моря - что происходитСтрельба в порту Новороссийска - власти навали причинуНа внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Стрельба в Севастополе - что происходит

В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой - Развожаев

10:53 26.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкРеактивный морской бомбомет
Реактивный морской бомбомет - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные проводят тренировки со стрельбой в районе Северного мола и на Северной стороне города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В районе Северного мола и на Северной стороне флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ориентировочно тренировки военных продлятся до полудня пятницы, уточнил губернатор. Он подчеркнул, что ситуация в городе остается спокойной.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
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