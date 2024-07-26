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Электроснабжение в Севастополе восстановлено
Электроснабжение в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Электроснабжение в Севастополе восстановлено
Электроснабжение в селах под Севастополем и на ЮБК восстановлено. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T07:51
2024-07-26T07:51
2024-07-26T08:12
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отключение электроэнергии в крыму
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Электроснабжение в селах под Севастополем и на ЮБК восстановлено. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Ранее утром в пятницу сообщалось, что часть Севастополя и Южного берега Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокВ Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергииЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, происшествия, новости крыма
Электроснабжение в Севастополе восстановлено
Электроснабжение в окрестностях Севастополя и на ЮБК восстановлено
07:51 26.07.2024 (обновлено: 08:12 26.07.2024)