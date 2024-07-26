https://crimea.ria.ru/20240726/elektrosnabzhenie-v-sevastopole-vosstanovleno-1139134051.html

Электроснабжение в Севастополе восстановлено

Электроснабжение в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Электроснабжение в Севастополе восстановлено

Электроснабжение в селах под Севастополем и на ЮБК восстановлено. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T07:51

2024-07-26T07:51

2024-07-26T08:12

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии в крыму

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111524/53/1115245370_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e051fa84347b5fab04733e5fac078314.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Электроснабжение в селах под Севастополем и на ЮБК восстановлено. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Ранее утром в пятницу сообщалось, что часть Севастополя и Южного берега Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокВ Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергииЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, происшествия, новости крыма