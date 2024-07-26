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Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии
Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии
Часть Севастополя и Южного берега Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T05:43
2024-07-26T05:47
севастополь
происшествия
отключение электроэнергии в крыму
севастопольэнерго
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энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и Южного берега Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". На месте работает оперативная бригада. Ориентировочное время восстановления не указано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокВ Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергииЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии

Села под Севастополем и часть ЮБК обесточены из-за аварии - Севастопольэнерго

05:43 26.07.2024 (обновлено: 05:47 26.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и Южного берега Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"В 04:23 26 июля произошло технологическое нарушение в электрических сетях ООО "Севастопольэнерго". Обесточены потребители: частично с. Орлиное, с. Кизиловое, с. Павловка, пос. Ласпи, Севастопольская зона ЮБК", - говорится в сообщении.
На месте работает оперативная бригада. Ориентировочное время восстановления не указано.
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