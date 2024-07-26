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Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии

Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Часть Севастополя и ЮБК обесточены из-за аварии

Часть Севастополя и Южного берега Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T05:43

2024-07-26T05:43

2024-07-26T05:47

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Часть Севастополя и Южного берега Крыма осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". На месте работает оперативная бригада. Ориентировочное время восстановления не указано.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокВ Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергииЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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