https://crimea.ria.ru/20240719/v-sevastopole-ostanovili-trolleybusy-dlya-ekonomii-elektroenergii-1138991014.html

В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии

В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии

В Севастополе на ряде маршрутов троллейбусы временно прекращают движение в целях обеспечения светом жилого фонда. Об этом сообщает департамент транспорта и... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T14:09

2024-07-19T14:09

2024-07-19T14:09

севастополь

троллейбус

электросети

электроэнергия

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на ряде маршрутов троллейбусы временно прекращают движение в целях обеспечения светом жилого фонда. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В городе будет усилена работа автобусных маршрутов, уточнили в ведомстве.Ранее для разгрузки сетей в Севастополе было принято решение отключить уличное освещение и городскую иллюминацию. Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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