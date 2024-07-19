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В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии
В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии
В Севастополе на ряде маршрутов троллейбусы временно прекращают движение в целях обеспечения светом жилого фонда. Об этом сообщает департамент транспорта и... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T14:09
2024-07-19T14:09
2024-07-19T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на ряде маршрутов троллейбусы временно прекращают движение в целях обеспечения светом жилого фонда. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В городе будет усилена работа автобусных маршрутов, уточнили в ведомстве.Ранее для разгрузки сетей в Севастополе было принято решение отключить уличное освещение и городскую иллюминацию. Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностиКак экономить электричество в жару – советы инженераНагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности
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севастополь, троллейбус, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергии
В Севастополе троллейбусы временно прекращают движение для обеспечения светом жилфонда