https://crimea.ria.ru/20240725/mikrorayon-v-simferopole-ostalsya-bez-vody-kogda-ustranyat-avariyu--1139116174.html

Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию

Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию

Микрорайон Грэсовский в Симферополе остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе, устранить ее последствия планируется до конца дня в четверг. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T11:13

2024-07-25T11:13

2024-07-25T11:14

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Микрорайон Грэсовский в Симферополе остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе, устранить ее последствия планируется до конца дня в четверг. Об этом сообщил гендиректор государственного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.На период ограничения водоснабжения организован подвоз воды автоцистерной.Гендиректор предприятия также дал поручение в кратчайший срок принять внутриквартальные сети водоснабжения на баланс "Воды Крыма".В начале июля в Ленинском районе жители сел Ленино, Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый на другом участке.Прокуратура Крыма заявила о проверке исполнения законодательства в сфере ЖКХ по данному происшествию.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище – мэрГрозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жарыГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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