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Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию
Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию
Микрорайон Грэсовский в Симферополе остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе, устранить ее последствия планируется до конца дня в четверг. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T11:13
2024-07-25T11:14
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Микрорайон Грэсовский в Симферополе остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе, устранить ее последствия планируется до конца дня в четверг. Об этом сообщил гендиректор государственного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.На период ограничения водоснабжения организован подвоз воды автоцистерной.Гендиректор предприятия также дал поручение в кратчайший срок принять внутриквартальные сети водоснабжения на баланс "Воды Крыма".В начале июля в Ленинском районе жители сел Ленино, Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый на другом участке.Прокуратура Крыма заявила о проверке исполнения законодательства в сфере ЖКХ по данному происшествию.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище – мэрГрозит ли Крыму дефицит питьевой воды из-за аномальной жарыГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
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Микрорайон в Симферополе остался без воды: когда устранят аварию

Микрорайон Грэсовский в Симферополе остался без воды из-за аварии на водоводе

11:13 25.07.2024 (обновлено: 11:14 25.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Надежда СоловьеваЛюди набирают воду
Люди набирают воду - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Микрорайон Грэсовский в Симферополе остался без водоснабжения из-за аварии на водоводе, устранить ее последствия планируется до конца дня в четверг. Об этом сообщил гендиректор государственного предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Произошла авария на водоводе, состоящем на балансе управляющей компании. В настоящее время по обращению управляющей компании аварийными службами ГУП РК "Вода Крыма" устраняется повреждение, водоснабжение будет восстановлено до вечера", - написал Новик в своем Telegram-канале.
На период ограничения водоснабжения организован подвоз воды автоцистерной.
Гендиректор предприятия также дал поручение в кратчайший срок принять внутриквартальные сети водоснабжения на баланс "Воды Крыма".
В начале июля в Ленинском районе жители сел Ленино, Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый на другом участке.
Прокуратура Крыма заявила о проверке исполнения законодательства в сфере ЖКХ по данному происшествию.
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