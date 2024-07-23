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ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению - РИА Новости Крым, 23.07.2024
ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за самовольное пользование и... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T17:21
2024-07-23T17:22
общество
россия
штрафы
закон и право
водоснабжение
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за самовольное пользование и подключение к системам водоснабжения и водоотведения.Законопроект был внесен в Госдуму в январе законодательным собранием Красноярского края.Им предусматриваются штрафы за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения от 10 до 15 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20231230/peni-i-shtrafy-za-zhku-v-2024-budut-nachislyatsya-po-staroy-klyuchevoy-stavke-1133918228.html
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общество, россия, штрафы, закон и право, водоснабжение, государственная дума рф
ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

Госдума приняла закон о штрафах за самовольное пользование системами водоснабжения

17:21 23.07.2024 (обновлено: 17:22 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСантехник
Сантехник - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за самовольное пользование и подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Законопроект был внесен в Госдуму в январе законодательным собранием Красноярского края.
Им предусматриваются штрафы за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения от 10 до 15 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
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