https://crimea.ria.ru/20240723/gd-prinyala-zakon-o-shtrafakh-za-samovolnoe-podklyuchenie-k-vodosnabzheniyu-1139080435.html

ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению - РИА Новости Крым, 23.07.2024

ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за самовольное пользование и... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T17:21

2024-07-23T17:21

2024-07-23T17:22

общество

россия

штрафы

закон и право

водоснабжение

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за самовольное пользование и подключение к системам водоснабжения и водоотведения.Законопроект был внесен в Госдуму в январе законодательным собранием Красноярского края.Им предусматриваются штрафы за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения от 10 до 15 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20231230/peni-i-shtrafy-za-zhku-v-2024-budut-nachislyatsya-po-staroy-klyuchevoy-stavke-1133918228.html

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общество, россия, штрафы, закон и право, водоснабжение, государственная дума рф