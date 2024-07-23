https://crimea.ria.ru/20240723/gd-prinyala-zakon-o-shtrafakh-za-samovolnoe-podklyuchenie-k-vodosnabzheniyu-1139080435.html
ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению - РИА Новости Крым, 23.07.2024
ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за самовольное пользование и... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T17:21
2024-07-23T17:21
2024-07-23T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за самовольное пользование и подключение к системам водоснабжения и водоотведения.Законопроект был внесен в Госдуму в январе законодательным собранием Красноярского края.Им предусматриваются штрафы за самовольное пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения от 10 до 15 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 30 тысяч до 80 тысяч, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20231230/peni-i-shtrafy-za-zhku-v-2024-budut-nachislyatsya-po-staroy-klyuchevoy-stavke-1133918228.html
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общество, россия, штрафы, закон и право, водоснабжение, государственная дума рф
ГД приняла закон о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
Госдума приняла закон о штрафах за самовольное пользование системами водоснабжения
17:21 23.07.2024 (обновлено: 17:22 23.07.2024)