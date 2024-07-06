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Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма
Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма
Прокуратура Крыма проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после отключения воды у жителей шести сел Ленинского района из-за аварии на магистральном... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T11:53
2024-07-06T11:59
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после отключения воды у жителей шести сел Ленинского района из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.Отмечается, что на контроле надзорного ведомства также вопрос организации подвоза питьевой воды для нужд жителей. Ранее сообщалось, что в Ленинском районе жители сел Ленино, Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый на другом участке. В "Воде Крыма" обещали восстановить подачу воды до 20:00 7 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без водыКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаАномальная жара идет в Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ленинский район, прокуратура республики крым, общество, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением воды после аварии в Ленинском районе

11:53 06.07.2024 (обновлено: 11:59 06.07.2024)
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт водовода в Крыму
Ремонт водовода в Крыму
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после отключения воды у жителей шести сел Ленинского района из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
"Без водоснабжения, предварительно, осталось 3,9 тысяч абонентов. Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в шести населенных пунктах Ленинского района", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на контроле надзорного ведомства также вопрос организации подвоза питьевой воды для нужд жителей.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе жители сел Ленино, Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый на другом участке. В "Воде Крыма" обещали восстановить подачу воды до 20:00 7 июля.
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