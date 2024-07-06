https://crimea.ria.ru/20240706/prokuratura-vzyala-na-kontrol-avariyu-na-vodovode-v-leninskom-rayone-kryma-1138646233.html

Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма

Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Прокуратура взяла на контроль аварию на водоводе в Ленинском районе Крыма

Прокуратура Крыма проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после отключения воды у жителей шести сел Ленинского района из-за аварии на магистральном... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T11:53

2024-07-06T11:53

2024-07-06T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ после отключения воды у жителей шести сел Ленинского района из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.Отмечается, что на контроле надзорного ведомства также вопрос организации подвоза питьевой воды для нужд жителей. Ранее сообщалось, что в Ленинском районе жители сел Ленино, Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый на другом участке. В "Воде Крыма" обещали восстановить подачу воды до 20:00 7 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без водыКрым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаАномальная жара идет в Крым

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2024

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крым, ленинский район, прокуратура республики крым, общество, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма