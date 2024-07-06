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В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды
В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды - РИА Новости Крым, 06.07.2024
В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды
В Ленинском районе Крыма жители шести сел остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T10:15
2024-07-06T10:15
2024-07-06T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма жители шести сел остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает "Вода Крыма".Отмечается, что первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый прорыв на другом участке. Характер повреждения на данный момент не определен, ведутся земляные работы. Воды в поселке Ленино, а также селах Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово не будет ориентировочно до 20:00 7 июля.Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды, добавили на предприятии. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской️: +7 978 467-07-41.В Евпатории из-за ремонта магистрального водовода, высоких температур, отсутствия продуктивных осадков и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды. В городе введены графики водоснабжения.Накануне без воды также осталась часть Феодосии из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество морской воды после аварий на коллекторе в Крыму – данные властейПляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе Авария в Феодосии: когда дадут воду
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крым, ленинский район, жкх, жкх крыма и севастополя, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, общество
В Ленинском районе авария на магистральном водоводе – 6 сел без воды
В Ленинском районе Крыма из-за аварии на водоводе жители 6 сел вторые сутки без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма жители шести сел остались без водоснабжения после повторной аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщает "Вода Крыма".
Отмечается, что первый порыв произошел ночью с 4 на 5 июля, в ночь на субботу обнаружен новый прорыв на другом участке.
"В ночь с 4 на 5 июля произошла авария на магистральном водоводе. В течение вчерашнего дня авария была устранена, заменен участок трубопровода длиной шесть метров. При заполнении системы ночью 6 июля произошла новая авария на другом участке", - говорится в сообщении.
Характер повреждения на данный момент не определен, ведутся земляные работы. Воды в поселке Ленино, а также селах Ильичево, Королево, Виноградное, Красногорка и Кирово не будет ориентировочно до 20:00 7 июля.
Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды, добавили на предприятии. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской️: +7 978 467-07-41.
В Евпатории из-за ремонта магистрального водовода, высоких температур
, отсутствия продуктивных осадков и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды. В городе введены графики водоснабжения.
Накануне без воды также осталась часть Феодосии
из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького.
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