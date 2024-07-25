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Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины

Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины

Главный страх действующей власти в США связан не с поражением Украины на поле боя, а с огромным количеством уголовных дел по фактам воровства денег в рамках... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T08:26

2024-07-25T08:26

2024-07-25T08:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Главный страх действующей власти в США связан не с поражением Украины на поле боя, а с огромным количеством уголовных дел по фактам воровства денег в рамках предоставления помощи ВСУ, которым дадут ход республиканцы в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, очередной скандал, связанный с предоставлением финансовой помощи Киеву на вооружение, лишний раз доказал, что действующая власть в США во главе с Джо Байденом погрязла в глобальной коррупции, прикрываясь темой Украины.Этот случай не единичный, и, как прочие, стал возможным потому, что демократы верили, "что власть меняться не будет и все будет шито-крыто". Но теперь над ними нависла угроза посерьезнее, чем просто утрата господства, считает политолог."Если демократы проиграют выборы, то, я думаю, там начнутся большие серии уголовных дел, которых больше всего и боится глубинное американское государство", – поделился мнением Колесниченко.Учитывая это, а также риски, о которых ранее заявило руководство федеральной резервной системы Америки ("внешний долг США превысил 30 триллионов долларов и не позволяет рассматривать вопрос о его увеличении"), решения о новых траншах для Украины никто не примет, уверен эксперт.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы получить денег для продолжения боевых действий. Читайте также на РИА Новости Крым:Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь УкраинеЕвропарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с УкраиныВенгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евро

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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