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Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины
Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины
Главный страх действующей власти в США связан не с поражением Украины на поле боя, а с огромным количеством уголовных дел по фактам воровства денег в рамках... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T08:26
2024-07-25T08:26
2024-07-25T08:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Главный страх действующей власти в США связан не с поражением Украины на поле боя, а с огромным количеством уголовных дел по фактам воровства денег в рамках предоставления помощи ВСУ, которым дадут ход республиканцы в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, очередной скандал, связанный с предоставлением финансовой помощи Киеву на вооружение, лишний раз доказал, что действующая власть в США во главе с Джо Байденом погрязла в глобальной коррупции, прикрываясь темой Украины.Этот случай не единичный, и, как прочие, стал возможным потому, что демократы верили, "что власть меняться не будет и все будет шито-крыто". Но теперь над ними нависла угроза посерьезнее, чем просто утрата господства, считает политолог."Если демократы проиграют выборы, то, я думаю, там начнутся большие серии уголовных дел, которых больше всего и боится глубинное американское государство", – поделился мнением Колесниченко.Учитывая это, а также риски, о которых ранее заявило руководство федеральной резервной системы Америки ("внешний долг США превысил 30 триллионов долларов и не позволяет рассматривать вопрос о его увеличении"), решения о новых траншах для Украины никто не примет, уверен эксперт.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину, чтобы получить денег для продолжения боевых действий. Читайте также на РИА Новости Крым:Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь УкраинеЕвропарламент не согласовал продление свободного ввоза товаров с УкраиныВенгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евро
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сша, украина, в мире, политика, деньги, поставки западного оружия украине, мнения, вадим колесниченко, новости, выборы, выборы президента сша
Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за Украины
Главный страх действующей власти в США не связан с поражением Украины – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым
. Главный страх действующей власти в США связан не с поражением Украины на поле боя, а с огромным количеством уголовных дел по фактам воровства денег в рамках предоставления помощи ВСУ, которым дадут ход республиканцы в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, очередной скандал, связанный с предоставлением финансовой помощи Киеву на вооружение, лишний раз доказал, что действующая власть в США во главе с Джо Байденом погрязла в глобальной коррупции, прикрываясь темой Украины.
"Минфин выяснил, что США ошибочно передали деньги на вооружение для Украины в размере 6,5 млрд долларов, которые предназначались для перспективных программ развития самолетов F-35 и еще одного самолета-невидимки. О каком аудите и порядке может идти речь в этой стране", – задается вопросом Колесниченко.
Этот случай не единичный, и, как прочие, стал возможным потому, что демократы верили, "что власть меняться не будет и все будет шито-крыто". Но теперь над ними нависла угроза посерьезнее, чем просто утрата господства, считает политолог.
"Если демократы проиграют выборы, то, я думаю, там начнутся большие серии уголовных дел, которых больше всего и боится глубинное американское государство", – поделился мнением Колесниченко.
Учитывая это, а также риски, о которых ранее заявило руководство федеральной резервной системы Америки ("внешний долг США превысил 30 триллионов долларов и не позволяет рассматривать вопрос о его увеличении"), решения о новых траншах для Украины никто не примет, уверен эксперт.
"США уже вписались в полном объеме в президентскую гонку, и до вступления нового президента в свои полномочия вопросов новых финансовых вливаний никто решать не будет, потому что избиратели этого не поймут. Демократам нужно задабривать избирателей, а для этого нужны деньги. А республиканцы будут всячески блокировать возможное расходование денег, которые идут не на пользу жителям Америки", – резюмировал Колесниченко.
Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что заявления главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китае о готовности Киева к переговорам с РФ являются попыткой понравиться Пекину
, чтобы получить денег для продолжения боевых действий.
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