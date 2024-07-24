https://crimea.ria.ru/20240724/selo-pod-simferopolem-vremenno-ostanetsya-bez-gaza-1139089375.html

Село под Симферополем временно останется без газа

Село под Симферополем временно останется без газа - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Село под Симферополем временно останется без газа

В селе Водное Симферопольского района в понедельник, 29 июля, будет временно остановлена подача газа в связи с подключением объектов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T09:17

2024-07-24T09:17

2024-07-24T09:17

газ

отключение газа в крыму

симферопольский район

крымгазсети

новости крыма

ано "жкх контроль республики крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В селе Водное Симферопольского района в понедельник, 29 июля, будет временно остановлена подача газа в связи с подключением объектов. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Также уточняется, что без газа на указанный период останутся абоненты, проживающие на улицах: Виноградная, Вишневая, Гагарина, Двухпрудная, Луговая, Молодежная, Нагорная, Озерная, Октябрьская, Ореховая, Садовая, Стадионная, Терешковой, 40 лет Победы.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России, и составляет более 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы на подключение газа действуют в КрымуПрограмма социальной газификации расширена на СНТВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, отключение газа в крыму, симферопольский район, крымгазсети, новости крыма, ано "жкх контроль республики крым"