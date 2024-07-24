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Село под Симферополем временно останется без газа - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Село под Симферополем временно останется без газа
Село под Симферополем временно останется без газа - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Село под Симферополем временно останется без газа
В селе Водное Симферопольского района в понедельник, 29 июля, будет временно остановлена подача газа в связи с подключением объектов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T09:17
2024-07-24T09:17
газ
отключение газа в крыму
симферопольский район
крымгазсети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В селе Водное Симферопольского района в понедельник, 29 июля, будет временно остановлена подача газа в связи с подключением объектов. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".Также уточняется, что без газа на указанный период останутся абоненты, проживающие на улицах: Виноградная, Вишневая, Гагарина, Двухпрудная, Луговая, Молодежная, Нагорная, Озерная, Октябрьская, Ореховая, Садовая, Стадионная, Терешковой, 40 лет Победы.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России, и составляет более 80%.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы на подключение газа действуют в КрымуПрограмма социальной газификации расширена на СНТВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
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РИА Новости Крым
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газ, отключение газа в крыму, симферопольский район, крымгазсети, новости крыма, ано "жкх контроль республики крым"
Село под Симферополем временно останется без газа

Подачу газа временно остановят в селе Водное Симферопольского района

09:17 24.07.2024
 
© КрымгазсетиГазификация в Крыму
Газификация в Крыму
© Крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В селе Водное Симферопольского района в понедельник, 29 июля, будет временно остановлена подача газа в связи с подключением объектов. Об этом сообщает предприятие "Крымгазсети".
"В связи с подключением объектов догазификации Симферопольского района, в селе Водное 29 июля будет приостановлена подача газа населению с 08:30 до 17:00", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что без газа на указанный период останутся абоненты, проживающие на улицах: Виноградная, Вишневая, Гагарина, Двухпрудная, Луговая, Молодежная, Нагорная, Озерная, Октябрьская, Ореховая, Садовая, Стадионная, Терешковой, 40 лет Победы.
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России, и составляет более 80%.
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В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
 
ГазОтключение газа в КрымуСимферопольский районКрымгазсетиНовости КрымаАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"
 
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