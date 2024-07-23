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Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре
Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T10:31
2024-07-23T10:31
михаил развожаев
нацпроект "культура россии"
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Ранее Михаил Развожаев возглавлял в Государственном совете комиссию по образованию.Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовой информации. Согласно тексту документа, изменена структура Государственного совета Российской Федерации: в нем объявляется о создании более двадцати новых комиссий и назначении их председателей.Так, председателем комиссии по направлению "Государственное и муниципальное управление" назначен мэр Москвы Сергей Собянин, по направлению "Инфраструктура для жизни" - глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, по направлению "Экономика данных" - губернатор Московской области Алексей Воробьев.Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в севастопольской Академии хореографии завершены основные строительные работы. Академия входит в состав культурного кластера, возводимого на мысе Хрустальный.Читайте также на РИА Новости Крым:Shaman стал Заслуженным артистом России – указ ПутинаВ Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культурыМишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов
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михаил развожаев, нацпроект "культура россии", госсовет рф, политика, новости, севастополь, россия, владимир путин (политик)
Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре

Губернатор Севастополя назначен председателем комиссии Госсовета РФ по культуре

10:31 23.07.2024
 
© Пресс-служба правительства Севастополя Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается "отменить Россию". Наша страна с ее тысячелетними традициями и устоями — сильна и непобедима", - написал он.
Ранее Михаил Развожаев возглавлял в Государственном совете комиссию по образованию.
Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовой информации. Согласно тексту документа, изменена структура Государственного совета Российской Федерации: в нем объявляется о создании более двадцати новых комиссий и назначении их председателей.
Так, председателем комиссии по направлению "Государственное и муниципальное управление" назначен мэр Москвы Сергей Собянин, по направлению "Инфраструктура для жизни" - глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, по направлению "Экономика данных" - губернатор Московской области Алексей Воробьев.
Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в севастопольской Академии хореографии завершены основные строительные работы. Академия входит в состав культурного кластера, возводимого на мысе Хрустальный.
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Михаил РазвожаевНацпроект "Культура России"Госсовет РФПолитикаНовостиСевастопольРоссияВладимир Путин (политик)
 
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