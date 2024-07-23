https://crimea.ria.ru/20240723/razvozhaev-vozglavil-komissiyu-gosudarstvennogo-soveta-rf-po-kulture-1139066379.html

Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре

Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T10:31

2024-07-23T10:31

2024-07-23T10:31

михаил развожаев

нацпроект "культура россии"

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новости

севастополь

россия

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Ранее Михаил Развожаев возглавлял в Государственном совете комиссию по образованию.Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовой информации. Согласно тексту документа, изменена структура Государственного совета Российской Федерации: в нем объявляется о создании более двадцати новых комиссий и назначении их председателей.Так, председателем комиссии по направлению "Государственное и муниципальное управление" назначен мэр Москвы Сергей Собянин, по направлению "Инфраструктура для жизни" - глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, по направлению "Экономика данных" - губернатор Московской области Алексей Воробьев.Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в севастопольской Академии хореографии завершены основные строительные работы. Академия входит в состав культурного кластера, возводимого на мысе Хрустальный.Читайте также на РИА Новости Крым:Shaman стал Заслуженным артистом России – указ ПутинаВ Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культурыМишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов

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михаил развожаев, нацпроект "культура россии", госсовет рф, политика, новости, севастополь, россия, владимир путин (политик)