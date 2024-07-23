Развожаев возглавил комиссию Государственного совета РФ по культуре
Губернатор Севастополя назначен председателем комиссии Госсовета РФ по культуре
© Пресс-служба правительства Севастополя Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Глубоко убежден, что сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей — одна из важнейших задач для нашей страны, оказавшейся под давлением коллективного Запада, который пытается "отменить Россию". Наша страна с ее тысячелетними традициями и устоями — сильна и непобедима", - написал он.
Ранее Михаил Развожаев возглавлял в Государственном совете комиссию по образованию.
Текст указа опубликован на портале официального опубликования правовой информации. Согласно тексту документа, изменена структура Государственного совета Российской Федерации: в нем объявляется о создании более двадцати новых комиссий и назначении их председателей.
Так, председателем комиссии по направлению "Государственное и муниципальное управление" назначен мэр Москвы Сергей Собянин, по направлению "Инфраструктура для жизни" - глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, по направлению "Экономика данных" - губернатор Московской области Алексей Воробьев.
Ранее губернатор Севастополя сообщал, что в севастопольской Академии хореографии завершены основные строительные работы. Академия входит в состав культурного кластера, возводимого на мысе Хрустальный.
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