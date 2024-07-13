https://crimea.ria.ru/20240713/mishustin-utverdil-kuratorov-federalnykh-i-natsionalnykh-proektov-1138825577.html
Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов
Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T11:56
2024-07-13T11:56
2024-07-13T11:57
михаил мишустин
правительство россии
нацпроект "туризм и индустрия гостеприимства"
нацпроект "туризм и гостеприимство"
нацпроект "безопасные качественные дороги"
нацпроект "здравоохранение"
нацпроекты в россии
нацпроект "семья"
нацпроект "чистая вода"
нацпроект "культура россии"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт правительства России."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Геология: возрождение легенды", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Экология".Также Патрушев будет отвечать за федеральный проект "Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать федеральные проекты "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлет – от стартапа до IPO" и "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортера", а также продолжит курировать федеральный проект "Развитие производств новых материалов". В рамках этих проектов реализуются инициативы социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин определен руководителем федерального проекта "Придумано в России", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".Министр промышленности и торговли Антон Алиханов будет руководить национальными проектами "Международная кооперация и экспорт" и "Беспилотные авиационные системы", а министр транспорта Роман Старовойт – транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национальным проектом "Безопасные качественные дороги". Руководство входящим в него федеральным проектом "Автомобильные дороги Минобороны России" закреплено за заместителем министра обороны Андреем Булыгой.Кураторы и руководители остальных федеральных и национальных проектов будут утверждаться по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, отмечается в сообщении.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, правительство россии, нацпроект "туризм и индустрия гостеприимства", нацпроект "туризм и гостеприимство", нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроект "здравоохранение", нацпроекты в россии, нацпроект "семья", нацпроект "чистая вода", нацпроект "культура россии", новости
Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов
Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов федеральных и нацпроектов
11:56 13.07.2024 (обновлено: 11:57 13.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт правительства России.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Геология: возрождение легенды", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Экология".
Также Патрушев будет отвечать за федеральный проект "Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".
Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать федеральные проекты "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлет – от стартапа до IPO" и "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортера", а также продолжит курировать федеральный проект "Развитие производств новых материалов". В рамках этих проектов реализуются инициативы социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".
Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин определен руководителем федерального проекта "Придумано в России", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов будет руководить национальными проектами "Международная кооперация и экспорт" и "Беспилотные авиационные системы", а министр транспорта Роман Старовойт – транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национальным проектом "Безопасные качественные дороги".
Руководство входящим в него федеральным проектом "Автомобильные дороги Минобороны России" закреплено за заместителем министра обороны Андреем Булыгой.
Кураторы и руководители остальных федеральных и национальных проектов будут утверждаться по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, отмечается в сообщении.