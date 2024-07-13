https://crimea.ria.ru/20240713/mishustin-utverdil-kuratorov-federalnykh-i-natsionalnykh-proektov-1138825577.html

Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов

Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Мишустин утвердил кураторов федеральных и национальных проектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T11:56

2024-07-13T11:56

2024-07-13T11:57

михаил мишустин

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов, сообщает сайт правительства России."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.Вице-премьер Дмитрий Патрушев будет курировать федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Геология: возрождение легенды", в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению "Экология".Также Патрушев будет отвечать за федеральный проект "Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".Первый вице-премьер Денис Мантуров будет курировать федеральные проекты "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлет – от стартапа до IPO" и "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортера", а также продолжит курировать федеральный проект "Развитие производств новых материалов". В рамках этих проектов реализуются инициативы социально-экономического развития по направлению "Технологический рывок".Первый замминистра культуры Сергей Обрывалин определен руководителем федерального проекта "Придумано в России", в рамках которого реализуется инициатива социально-экономического развития по направлению "Социальная сфера".Министр промышленности и торговли Антон Алиханов будет руководить национальными проектами "Международная кооперация и экспорт" и "Беспилотные авиационные системы", а министр транспорта Роман Старовойт – транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и национальным проектом "Безопасные качественные дороги". Руководство входящим в него федеральным проектом "Автомобильные дороги Минобороны России" закреплено за заместителем министра обороны Андреем Булыгой.Кураторы и руководители остальных федеральных и национальных проектов будут утверждаться по мере подготовки согласованных предложений в аппарате правительства, отмечается в сообщении.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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