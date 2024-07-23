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Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой
Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой
Россия не закрывает двери для сотрудничества с европейскими странами, однако правительства стран ЕС должны понять, что США используют их в своих интересах. Об... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:51
2024-07-23T13:51
2024-07-23T13:51
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сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Россия не закрывает двери для сотрудничества с европейскими странами, однако правительства стран ЕС должны понять, что США используют их в своих интересах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, говоря об инициативе Москвы о всеобщей евразийской безопасности."Когда президент (Владимир Путин – ред.) эту инициативу развивает, он всегда подчеркивает, что мы не закрываем двери ни для одной страны на евразийском континенте. Когда и если наши европейские коллеги одумаются, поймут, что их используют для того, чтобы укреплять позиции США за счет ослабления позиций Европы, – милости просим, двери открыты", – сказал министр.Он уточнил, что Вашингтон сегодня рассматривает Европу как конкурента, и ее нынешняя деиндустриализация отражает реализацию давней задачи США – не допустить сближения России и Германии.В то же время он подчеркнул, что Европа может войти в процесс формирования евразийской безопасности только на основе "равноправия и полного взаимоуважения к тем, кто начал взаимодействовать раньше".Глава МИД РФ добавил, что недружественными для России являются именно правительства ряда западных стран, а не их народы.Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создания новой системы коллективной безопасности в Евразии на основе двусторонних и многосторонних договоров. Для продвижения идеи системы коллективной безопасности нужно значительно активировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями — Союзным государством, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими, указал он.По словам российского лидера, если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров развития, ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с СШАЗапад целенаправленно затягивает украинский кризис – БелоусовПутин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта
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новости, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия
Лавров назвал условие возобновления сотрудничества России с Европой
Россия не закрывает двери для сотрудничества со странами Европы – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Россия не закрывает двери для сотрудничества с европейскими странами, однако правительства стран ЕС должны понять, что США используют их в своих интересах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, говоря об инициативе Москвы о всеобщей евразийской безопасности.
"Когда президент (Владимир Путин – ред.) эту инициативу развивает, он всегда подчеркивает, что мы не закрываем двери ни для одной страны на евразийском континенте. Когда и если наши европейские коллеги одумаются, поймут, что их используют для того, чтобы укреплять позиции США за счет ослабления позиций Европы, – милости просим, двери открыты", – сказал министр.
Он уточнил, что Вашингтон сегодня рассматривает Европу как конкурента, и ее нынешняя деиндустриализация отражает реализацию давней задачи США – не допустить сближения России и Германии.
"США видят угрозу в том, что Европа и Россия, Евразия как континент будут бурно расти, опираясь на несметные ресурсы на Востоке и современные технологии Запада", - указал Лавров.
В то же время он подчеркнул, что Европа может войти в процесс формирования евразийской безопасности только на основе "равноправия и полного взаимоуважения к тем, кто начал взаимодействовать раньше".
Глава МИД РФ добавил, что недружественными для России являются именно правительства ряда западных стран, а не их народы.
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создания новой системы коллективной безопасности в Евразии на основе двусторонних и многосторонних договоров. Для продвижения идеи системы коллективной безопасности нужно значительно активировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями — Союзным государством, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими, указал он.
По словам российского лидера, если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров развития, ей нужно быть в хороших, добрых отношениях с РФ.
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