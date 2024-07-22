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Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США

Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США

Основной приоритет России – решение собственных задач и достижение целей спецоперации, на ход которой не смогут повлиять ни западная помощь киевскому режиму, ни РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T14:03

2024-07-22T14:03

2024-07-22T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Основной приоритет России – решение собственных задач и достижение целей спецоперации, на ход которой не смогут повлиять ни западная помощь киевскому режиму, ни внутриполитические процессы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, будущее российско-американских отношений важно для России, но сейчас контакты между странами переживают наихудший период в истории. НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, что представляет угрозу для Москвы, однако западная помощь Киеву не может повлиять на исход специальной военной операции, хотя и ведет к затягиванию конфликта.Также Песков оценил заявления Украины о готовности к переговорам с Россией, которые в Кремле считают лучшим вариантом, чем слова о намерении воевать до последнего украинца.Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в Штатах."При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", - сказал Песков.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что "ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США".Накануне, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки, Песков заявил, что достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в СШАЧто позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ ПутинаМосква готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль

сша

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, новости сво, сша, в мире, политика, нато, поставки западного оружия украине, переговоры, новости