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Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США
Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США
Основной приоритет России – решение собственных задач и достижение целей спецоперации, на ход которой не смогут повлиять ни западная помощь киевскому режиму, ни РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T14:03
2024-07-22T14:06
дмитрий песков
кремль
новости сво
сша
в мире
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поставки западного оружия украине
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Основной приоритет России – решение собственных задач и достижение целей спецоперации, на ход которой не смогут повлиять ни западная помощь киевскому режиму, ни внутриполитические процессы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, будущее российско-американских отношений важно для России, но сейчас контакты между странами переживают наихудший период в истории. НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, что представляет угрозу для Москвы, однако западная помощь Киеву не может повлиять на исход специальной военной операции, хотя и ведет к затягиванию конфликта.Также Песков оценил заявления Украины о готовности к переговорам с Россией, которые в Кремле считают лучшим вариантом, чем слова о намерении воевать до последнего украинца.Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в Штатах."При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", - сказал Песков.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что "ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США".Накануне, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки, Песков заявил, что достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в СШАЧто позволит немедленно прекратить бои на Украине – ответ ПутинаМосква готова к комплексному диалогу с США по Украине – Кремль
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дмитрий песков, кремль, новости сво, сша, в мире, политика, нато, поставки западного оружия украине, переговоры, новости
Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США

Главными приоритетами России остаются достижения целей СВО и внутренняя повестка – Песков

14:03 22.07.2024 (обновлено: 14:06 22.07.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Основной приоритет России – решение собственных задач и достижение целей спецоперации, на ход которой не смогут повлиять ни западная помощь киевскому режиму, ни внутриполитические процессы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное для нас – это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены", - цитирует Пескова РИА Новости.
По словам представителя Кремля, будущее российско-американских отношений важно для России, но сейчас контакты между странами переживают наихудший период в истории. НАТО продолжает продвигать военную инфраструктуру к российским границам, что представляет угрозу для Москвы, однако западная помощь Киеву не может повлиять на исход специальной военной операции, хотя и ведет к затягиванию конфликта.
Также Песков оценил заявления Украины о готовности к переговорам с Россией, которые в Кремле считают лучшим вариантом, чем слова о намерении воевать до последнего украинца.
"В целом это, конечно же, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", - сказал Песков.
Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы в Штатах.
"При всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что "ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США".
Накануне, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о выходе из президентской гонки, Песков заявил, что достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ.
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Дмитрий ПесковКремльНовости СВОСШАВ миреПолитикаНАТОПоставки западного оружия УкраинеПереговорыНовости
 
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