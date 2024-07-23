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Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи
Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи
Российский певец Филипп Киркоров попал в ловушку в каньоне Псахо в Краснодарском крае во время съемок фильма – выбраться из ущелий помогали спасатели. Об этом... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T22:55
2024-07-23T22:55
2024-07-23T22:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российский певец Филипп Киркоров попал в ловушку в каньоне Псахо в Краснодарском крае во время съемок фильма – выбраться из ущелий помогали спасатели. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в соцсети.Он отметил, что его и съемочную группу уже "доставили в целости и сохранности до Сочи", в отель.Ранее представитель певца Екатерина Успенская сообщала РИА Новости, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" Киркоров находился в каньоне Псахо, где и застрял из-за проливного дождя во время съемок."Безопасности артиста ничего не угрожает", – сообщила позже Успенская.Киркоров пробудет в Краснодарском крае еще 2-3 месяца на съемках фильма.Ранее сообщалось, что на Сочи обрушился мощный ливень, повредивший электросети, а работу пляжей ограничили из-за шторма и смерчей.* – признана экстремистской, запрещена на территории РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму "Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового
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сочи, погода, происшествия, филипп киркоров, новости
Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи
Киркоров попал в ловушку в каньоне в Краснодарском крае во время съемок фильма в горах
22:55 23.07.2024 (обновлено: 22:57 23.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российский певец Филипп Киркоров попал в ловушку в каньоне Псахо в Краснодарском крае во время съемок фильма – выбраться из ущелий помогали спасатели. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в соцсети.
"Мы живы, здоровы. Спасибо тем, кто был с нами, кто нас вытаскивал, спасал, помогал выбираться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий", – сообщил Киркоров в своем аккаунте Instagram*.
Он отметил, что его и съемочную группу уже "доставили в целости и сохранности до Сочи", в отель.
Ранее представитель певца Екатерина Успенская сообщала РИА Новости, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" Киркоров находился в каньоне Псахо, где и застрял из-за проливного дождя во время съемок.
"Безопасности артиста ничего не угрожает", – сообщила позже Успенская.
Киркоров пробудет в Краснодарском крае еще 2-3 месяца на съемках фильма.
Ранее сообщалось
, что на Сочи обрушился мощный ливень, повредивший электросети, а работу пляжей ограничили из-за шторма и смерчей
.
* – признана экстремистской, запрещена на территории РФ.
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