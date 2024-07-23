https://crimea.ria.ru/20240723/filippa-kirkorova-spasli-iz-zatoplennykh-livnem-uscheliy-v-gorakh-sochi-1139085980.html

Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи

Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Филиппа Киркорова спасли из затопленных ливнем ущелий в горах Сочи

Российский певец Филипп Киркоров попал в ловушку в каньоне Псахо в Краснодарском крае во время съемок фильма – выбраться из ущелий помогали спасатели. Об этом... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T22:55

2024-07-23T22:55

2024-07-23T22:57

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происшествия

филипп киркоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Российский певец Филипп Киркоров попал в ловушку в каньоне Псахо в Краснодарском крае во время съемок фильма – выбраться из ущелий помогали спасатели. Об этом артист сообщил в своем аккаунте в соцсети.Он отметил, что его и съемочную группу уже "доставили в целости и сохранности до Сочи", в отель.Ранее представитель певца Екатерина Успенская сообщала РИА Новости, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" Киркоров находился в каньоне Псахо, где и застрял из-за проливного дождя во время съемок."Безопасности артиста ничего не угрожает", – сообщила позже Успенская.Киркоров пробудет в Краснодарском крае еще 2-3 месяца на съемках фильма.Ранее сообщалось, что на Сочи обрушился мощный ливень, повредивший электросети, а работу пляжей ограничили из-за шторма и смерчей.* – признана экстремистской, запрещена на территории РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму "Всю жизнь играю упырей": Роман Попов в Крыму впервые сыграл добряка На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, происшествия, филипп киркоров, новости