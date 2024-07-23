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Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросети
Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросети - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросети
Локальные повреждения энергообъектов зафиксированы после падения деревьев и схода оползней в горной местности. Специалисты ликвидируют последствия непогоды,... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T15:25
2024-07-23T15:25
2024-07-23T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Локальные повреждения энергообъектов зафиксированы после падения деревьев и схода оползней в горной местности. Специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщается в Telegram-канале предприятия Сочинские электрические сети.Энергетики Сочинских электросетей работают в усиленном режиме. В режиме повышенной готовности находятся 267 энергетиков, 160 единиц спецтехники и 24 резервных источника снабжения. В Лазаревском районе - в Тхагапше, Барановке и Чемитоквадже - несколько деревьев упали на проезжую часть. При этом пропускная способность дорог не нарушена, подчеркнул мэр города Андрей Прошунин в своих соцсетях. "Транспорт ходит по расписанию. Упавшие деревья оперативно распиливают, освобождая проезжую часть. Коммунальная инфраструктура работает без сбоев, по точечным отключениям бригады выезжают оперативно", - говорится в сообщении. В регионе до 24 июля действует штормовое предупреждение.
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Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросети
В Сочи из-за обильных осадков сошли оползни и повалены деревья
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Локальные повреждения энергообъектов зафиксированы после падения деревьев и схода оползней в горной местности. Специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщается в Telegram-канале предприятия Сочинские электрические сети.
"В результате обильных осадков в горной и предгорной местностях зафиксированы падения деревьев и сходы оползней, которые привели к локальным повреждениям энергообъектов. Бригады убирают упавшие деревья и меняют поврежденные опоры ЛЭП в районе сел Васильевка, Ордынка и Верхнеармянская Хобза", - говорится в сообщении.
Энергетики Сочинских электросетей работают в усиленном режиме. В режиме повышенной готовности находятся 267 энергетиков, 160 единиц спецтехники и 24 резервных источника снабжения. В Лазаревском районе - в Тхагапше, Барановке и Чемитоквадже - несколько деревьев упали на проезжую часть. При этом пропускная способность дорог не нарушена, подчеркнул мэр города Андрей Прошунин в своих соцсетях.
"Транспорт ходит по расписанию. Упавшие деревья оперативно распиливают, освобождая проезжую часть. Коммунальная инфраструктура работает без сбоев, по точечным отключениям бригады выезжают оперативно", - говорится в сообщении.
В регионе до 24 июля действует штормовое предупреждение.