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Придется провести референдум: что посоветовал Кличко Зеленскому

Придется провести референдум: что посоветовал Кличко Зеленскому - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Придется провести референдум: что посоветовал Кличко Зеленскому

Для достижения мира Украине может понадобиться референдум, чтобы "узаконить" шаги украинского лидера Владимира Зеленского, заявил мэр Киев Виталий Кличко в... РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T10:39

2024-07-21T10:39

2024-07-21T10:44

владимир зеленский

виталий кличко

политика

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переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Для достижения мира Украине может понадобиться референдум, чтобы "узаконить" шаги украинского лидера Владимира Зеленского, заявил мэр Киев Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.Кличко также считает, что Верховная Рада Украины утратила значимую роль и выходом для страны могло бы стать создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС. При этом он выразил сомнение, что Зеленский отдаст часть своей власти, полученной от введения военного положения, но констатировал, что Зеленский рискует совершить политическое самоубийство."Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года", – подытожил мэр украинской столицы.Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова, 44% украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. Больше всего (60%) за это ратуют жители южных регионов Украины. Среди жителей страны растет понимание бесперспективности конфликта с Россией и осознание того, что это противостояние происходит в интересах Запада за счет жизней простых людей, комментировал ранее итоги опроса член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Владимир Зеленский заявлял ранее в интервью Philadelphia Inquirer, что Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников.В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.Президент России Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны: надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнениеКиев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, виталий кличко, политика, в мире, россия, украина, переговоры