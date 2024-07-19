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Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой
Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой
В работе операционной системы Windows 10 по всему миру произошел сбой. В США, Германии, Австралии и других странах массово пострадали операторы связи, банки и... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T11:43
2024-07-19T12:48
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происшествия
мобильная связь
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В работе операционной системы Windows 10 по всему миру произошел сбой. В США, Германии, Австралии и других странах массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, пишет РИА Новости.Как сообщил австралийский телеканала ABC, все дело в том, что американская компания по кибербезопасности CrowdStrike на этой неделе выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — устройства произвольно перезагружались и выдавали сообщение об ошибке на синем экране.В США три авиакомпании приостановили полеты из-за проблем со связью. Аэропорт Берлина приостановил полеты до 10:00 по местному времени. Были проблемы и в аэропортах Испании, Нидерландов, Индии.В Японии невозможно расплатиться картой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.В Великобритании крупнейший железнодорожный оператор Govia Thameslink Railway предупредил о возможной отмене поездов.А на Аляске местные жители не могут позвонить в службу спасения 911, а также и на другие номера.В Microsoft заявили, что принимают необходимые меры.В России массовый сбой не затронул авиакомпании, поскольку российские перевозчики уже давно перешли на отечественную систему бронирования.Как сообщили в Росавиции, воздушный транспорт России, авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию. Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEОбновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиянКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
в мире, новости, windows, происшествия, мобильная связь, авиация
Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой

В работе Windows по всему миру произошел глобальный сбой

11:43 19.07.2024 (обновлено: 12:48 19.07.2024)
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft
© AP Photo / Michel Euler
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В работе операционной системы Windows 10 по всему миру произошел сбой. В США, Германии, Австралии и других странах массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, пишет РИА Новости.
Как сообщил австралийский телеканала ABC, все дело в том, что американская компания по кибербезопасности CrowdStrike на этой неделе выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — устройства произвольно перезагружались и выдавали сообщение об ошибке на синем экране.
В Австралии происходят сбои в работе правительственных учреждений, операторов связи, сайтов, банков, платежных систем и авиакомпаний. В аэропорту Сиднея несколько крупных авиакомпаний не могут зарегистрировать пассажиров, люди не могут получить свой багаж.
В США три авиакомпании приостановили полеты из-за проблем со связью. Аэропорт Берлина приостановил полеты до 10:00 по местному времени. Были проблемы и в аэропортах Испании, Нидерландов, Индии.
В Японии невозможно расплатиться картой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
В Великобритании крупнейший железнодорожный оператор Govia Thameslink Railway предупредил о возможной отмене поездов.
А на Аляске местные жители не могут позвонить в службу спасения 911, а также и на другие номера.
В Microsoft заявили, что принимают необходимые меры.
В России массовый сбой не затронул авиакомпании, поскольку российские перевозчики уже давно перешли на отечественную систему бронирования.
Как сообщили в Росавиции, воздушный транспорт России, авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию.
"Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", - отметили в ведомстве.
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