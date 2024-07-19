https://crimea.ria.ru/20240719/khaos-v-aeroportakh-i-nerabotayuschaya-svyaz-v-rabote-windows-globalnyy-sboy-1138988080.html

Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой

Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Хаос в аэропортах и неработающая связь: в работе Windows глобальный сбой

В работе операционной системы Windows 10 по всему миру произошел сбой. В США, Германии, Австралии и других странах массово пострадали операторы связи, банки и... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T11:43

2024-07-19T11:43

2024-07-19T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В работе операционной системы Windows 10 по всему миру произошел сбой. В США, Германии, Австралии и других странах массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, пишет РИА Новости.Как сообщил австралийский телеканала ABC, все дело в том, что американская компания по кибербезопасности CrowdStrike на этой неделе выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — устройства произвольно перезагружались и выдавали сообщение об ошибке на синем экране.В США три авиакомпании приостановили полеты из-за проблем со связью. Аэропорт Берлина приостановил полеты до 10:00 по местному времени. Были проблемы и в аэропортах Испании, Нидерландов, Индии.В Японии невозможно расплатиться картой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.В Великобритании крупнейший железнодорожный оператор Govia Thameslink Railway предупредил о возможной отмене поездов.А на Аляске местные жители не могут позвонить в службу спасения 911, а также и на другие номера.В Microsoft заявили, что принимают необходимые меры.В России массовый сбой не затронул авиакомпании, поскольку российские перевозчики уже давно перешли на отечественную систему бронирования.Как сообщили в Росавиции, воздушный транспорт России, авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию. Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEОбновлять или не обновлять: Microsoft разблокировала сервисы для россиянКак враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, новости, windows, происшествия, мобильная связь, авиация