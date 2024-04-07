https://crimea.ria.ru/20240407/kak-vragi-poluchayut-dostup-v-set-rf-cherez-vpn-na-smartfonakh--ekspert-1136268123.html

Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт

Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт

Через некоторые бесплатные VPN, которые россияне устанавливают на свои смартфоны для обхода блокировки ресурсов, недоброжелатели из-за рубежа получают доступ к... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T19:59

2024-04-07T19:59

2024-04-07T19:59

радио "спутник в крыму"

цифровая безопасность

юрий артамонов

смартфон

интернет

киберпреступность

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Через некоторые бесплатные VPN, которые россияне устанавливают на свои смартфоны для обхода блокировки ресурсов, недоброжелатели из-за рубежа получают доступ к сети интернет в РФ, чтобы совершать преступления. Отвечать за них придется владельцам гаджетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По словам Артамонова, если "представить интернет в виде большой трубы, через которую льется куча информации, то VPN – трубочка в ней". Начинается она на телефоне пользователя и заканчивается сервером или телефоном, который работает как сервер.Второй вариант имеет место, если компания, разместившая в интернет-магазине программное обеспечение по обходу блокировки, не имеет своих серверов.По словам Артамонова, часто авторы такой информации и являются теми "компаниями", которые предлагают в интернет-магазинах свои бесплатные "вредоносные" VPN. И хотя само по себе приложение не содержит вредоносный софт и обещанную производителями функцию выполняет, оно имеет побочное действие."Сказать, что это априори мошенничество, нельзя, потому что это как хороший нож: им можно качественно порезать колбасу, а можно кого-то поранить. Но, если есть риск, что с помощью этого софта ваш телефон будет использован для противоправных действий, то лучше избегать его установки. Потому что получается так, что вы, сами того не ведая, пускаете зарубежных "товарищей" осуществлять противоправную деятельность на территории Российской Федерации", – отметил Артамонов.При этом, согласно российскому законодательству, виновным в итоге станет владелец гаджета, добавил он.Он подчеркнул, что это происходит на фоне обострившейся информационной войны между Россией и Западом и призвал быть осторожнее. При этом эксперт отметил, что "не все бесплатные приложения являются злом – есть много качественных и бесплатных".В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что никаких решений о запрете VPN в России на данный момент нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цифровая безопасность, юрий артамонов, смартфон, интернет, киберпреступность, кибербезопасность