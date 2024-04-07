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Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт
Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт
Через некоторые бесплатные VPN, которые россияне устанавливают на свои смартфоны для обхода блокировки ресурсов, недоброжелатели из-за рубежа получают доступ к... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T19:59
2024-04-07T19:59
радио "спутник в крыму"
цифровая безопасность
юрий артамонов
смартфон
интернет
киберпреступность
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Через некоторые бесплатные VPN, которые россияне устанавливают на свои смартфоны для обхода блокировки ресурсов, недоброжелатели из-за рубежа получают доступ к сети интернет в РФ, чтобы совершать преступления. Отвечать за них придется владельцам гаджетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По словам Артамонова, если "представить интернет в виде большой трубы, через которую льется куча информации, то VPN – трубочка в ней". Начинается она на телефоне пользователя и заканчивается сервером или телефоном, который работает как сервер.Второй вариант имеет место, если компания, разместившая в интернет-магазине программное обеспечение по обходу блокировки, не имеет своих серверов.По словам Артамонова, часто авторы такой информации и являются теми "компаниями", которые предлагают в интернет-магазинах свои бесплатные "вредоносные" VPN. И хотя само по себе приложение не содержит вредоносный софт и обещанную производителями функцию выполняет, оно имеет побочное действие."Сказать, что это априори мошенничество, нельзя, потому что это как хороший нож: им можно качественно порезать колбасу, а можно кого-то поранить. Но, если есть риск, что с помощью этого софта ваш телефон будет использован для противоправных действий, то лучше избегать его установки. Потому что получается так, что вы, сами того не ведая, пускаете зарубежных "товарищей" осуществлять противоправную деятельность на территории Российской Федерации", – отметил Артамонов.При этом, согласно российскому законодательству, виновным в итоге станет владелец гаджета, добавил он.Он подчеркнул, что это происходит на фоне обострившейся информационной войны между Россией и Западом и призвал быть осторожнее. При этом эксперт отметил, что "не все бесплатные приложения являются злом – есть много качественных и бесплатных".В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что никаких решений о запрете VPN в России на данный момент нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенников В Севастополе опровергли фейк о "взрыве" электроподстанции Крымчанину назначили два года принудительных работ за экстремизм в сети
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цифровая безопасность, юрий артамонов, смартфон, интернет, киберпреступность, кибербезопасность
Как враги получают доступ в сеть РФ через VPN на смартфонах – эксперт

Враги РФ через бесплатные VPN на смартфонах россиян ведут информационную войну

19:59 07.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Через некоторые бесплатные VPN, которые россияне устанавливают на свои смартфоны для обхода блокировки ресурсов, недоброжелатели из-за рубежа получают доступ к сети интернет в РФ, чтобы совершать преступления. Отвечать за них придется владельцам гаджетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
По словам Артамонова, если "представить интернет в виде большой трубы, через которую льется куча информации, то VPN – трубочка в ней". Начинается она на телефоне пользователя и заканчивается сервером или телефоном, который работает как сервер.
Второй вариант имеет место, если компания, разместившая в интернет-магазине программное обеспечение по обходу блокировки, не имеет своих серверов.
"Она каким-то образом оказывает услуги по переброске информации, то есть другие телефоны превращаются в серверы, которые, может быть, находятся в другой стране. При этом любая такая "трубка" работает в обе стороны. То есть, поставив программу на свой телефон, вы превращаете его тоже в прокси-сервер. К нему могут подключиться зарубежные пользователи и попасть в сеть интернет в России. А что они делают? Запускают всякую плохую информацию в соцсетях", – рассказал эксперт.
По словам Артамонова, часто авторы такой информации и являются теми "компаниями", которые предлагают в интернет-магазинах свои бесплатные "вредоносные" VPN. И хотя само по себе приложение не содержит вредоносный софт и обещанную производителями функцию выполняет, оно имеет побочное действие.
"Сказать, что это априори мошенничество, нельзя, потому что это как хороший нож: им можно качественно порезать колбасу, а можно кого-то поранить. Но, если есть риск, что с помощью этого софта ваш телефон будет использован для противоправных действий, то лучше избегать его установки. Потому что получается так, что вы, сами того не ведая, пускаете зарубежных "товарищей" осуществлять противоправную деятельность на территории Российской Федерации", – отметил Артамонов.
При этом, согласно российскому законодательству, виновным в итоге станет владелец гаджета, добавил он.

"Для органов внутренних дел выходом для этой всей незаконной информации будет ваш телефон, и все вопросы, которые возникнут, будут адресованы тому человеку, который поставил такой ВПН на свой телефон", – пояснил Артамонов.

Он подчеркнул, что это происходит на фоне обострившейся информационной войны между Россией и Западом и призвал быть осторожнее. При этом эксперт отметил, что "не все бесплатные приложения являются злом – есть много качественных и бесплатных".
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что никаких решений о запрете VPN в России на данный момент нет.
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