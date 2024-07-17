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Очередной пожар в Крыму: в Большой Ялте горит сухая растительность

Очередной пожар в Крыму: в Большой Ялте горит сухая растительность - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Очередной пожар в Крыму: в Большой Ялте горит сухая растительность

Сухая растительность вспыхнула в поселке Гаспра на южном берегу Крыма, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Об этом сообщает региональный главк РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:45

2024-07-17T16:45

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Сухая растительность вспыхнула в поселке Гаспра на южном берегу Крыма, площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Об этом сообщает региональный главк МЧС.К месту тушения пожара направлены четыре отделения пожарно-спасательных частей, сотрудники лесоохотничьего хозяйства и водовозки.Продолжается тушение пожара в поселке Коктебель на территории Карадагского заповедника, вспыхнувшего 15 июля. Пожар локализован, но еще не ликвидирован. Ситуация осложняется жаркой сухой погодой и сложным рельефом местности. На месте работает группировка из 130 человек - сотрудники МЧС, лесники, бойцы Росгвардии, представители минэкологии Крыма.Предполагаемый виновник возникновения пожара установлен, возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известноКак спасти себя и дом при лесном пожареПожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован – МЧС

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2024

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