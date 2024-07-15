https://crimea.ria.ru/20240715/v-sevastopole-otboy-raketnoy-opasnosti-1138842483.html
В Севастополе отбой ракетной опасности
В Севастополе отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В Севастополе отбой ракетной опасности
В Севастополе снята угроза опасности с воздуха – объявлен "Отбой опасности по баллистике", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T06:16
2024-07-15T06:16
2024-07-15T06:18
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снята угроза опасности с воздуха – объявлен "Отбой опасности по баллистике", сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Утром в понедельник Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников. По его информации, один из них сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Позже был объявлен сигнал "Баллистика", что означает угрозу удара со стороны ВСУ баллистическими ракетами, в частности ATACMS с кассетными суббоеприпасами.Для маневра в этом случае остается крайне мало времени: на то, чтобы укрыться в безопасном месте есть 1-2 минуты. С целью максимально обезопасить жителей и гостей региона власти приняли решение о строительстве более 600 бетонных укрытий блиндажного типа в дополнение к тем убежищам, которые имеются в городе.Соответствующие решения были приняты на чрезвычайном пленарном заседании Заксобрания после того, как в результате атаки ВСУ на город погибли люди на пляже.Также Развожаев сообщил, что власти доработают систему оповещения с учетом новых угроз.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, новости, новости крыма, михаил развожаев, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой ракетной опасности
В Севастополе объявили отбой ракетной опасности
06:16 15.07.2024 (обновлено: 06:18 15.07.2024)