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Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Очередь на Крымском мосту продолжает расти
Очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Очередь на Крымском мосту продолжает расти
На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Керчи. В ожидании досмотра с обеих сторон стоят 1400 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T08:18
2024-07-15T08:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Керчи. В ожидании досмотра с обеих сторон стоят 1400 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост в понедельник перекрывали дважды. В первый раз мостовой переход был закрыт для транспорта в три часа ночи, во второй раз его перекрыли в районе шести часов утра и открыли через 40 минут. На 7 утра со стороны Керчи в очереди к досмотровым пунктам стояли 145 автомобилей, со стороны Тамани также – 1100 транспортных средств.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда ради безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.На территории полуострова действует бессрочно желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПаромы между Крымом и Кавказом: на поддержку сообщения выделили 5,7 млрд
https://crimea.ria.ru/20240702/v-krym-na-mashine-kak-bystro-proekhat-po-krymskomu-mostu-1138523488.html
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Очередь на Крымском мосту продолжает расти

Очередь на Крымском мосту выросла со стороны Керчи

08:18 15.07.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту за час выросла очередь со стороны Керчи. В ожидании досмотра с обеих сторон стоят 1400 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 8 часов утра в очереди со стороны Тамани находятся 1100 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Крымский мост в понедельник перекрывали дважды. В первый раз мостовой переход был закрыт для транспорта в три часа ночи, во второй раз его перекрыли в районе шести часов утра и открыли через 40 минут. На 7 утра со стороны Керчи в очереди к досмотровым пунктам стояли 145 автомобилей, со стороны Тамани также – 1100 транспортных средств.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
2 июля, 10:54Инфографика
В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мосту
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда ради безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
На территории полуострова действует бессрочно желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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