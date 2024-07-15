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Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
В Новой Каховке погибла женщина, еще один мужчина ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T17:47
2024-07-15T17:47
новая каховка
новости
херсонская область
происшествия
украина
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Новой Каховке погибла женщина, еще один мужчина ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает местная администрация.Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам города.Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. В начале июля ВСУ атаковали центральный рынок в селе Новая Маячка. Трое мирных жителей получили серьезные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителяВ больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
новая каховка
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Новости
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РИА Новости Крым
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новая каховка, новости, херсонская область, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины

В результате артиллерийского удара ВСУ по Новой Каховке погибла женщина и ранен мужчина

17:47 15.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Новой Каховке погибла женщина, еще один мужчина ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает местная администрация.
Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам города.

"В результате обстрела со стороны ВСУ осколочные ранения получил мирный житель 1972 года рождения. Пострадавший был доставлен в "Каховскую ЦРБ". Также в результате украинского обстрела погибла женщина", – сообщается в Telegram-канале администрации горокруга Новая Каховка.

Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. В начале июля ВСУ атаковали центральный рынок в селе Новая Маячка. Трое мирных жителей получили серьезные ранения.
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