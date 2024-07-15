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Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
В Новой Каховке погибла женщина, еще один мужчина ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T17:47
2024-07-15T17:47
2024-07-15T17:47
новая каховка
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всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Новой Каховке погибла женщина, еще один мужчина ранен в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает местная администрация.Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам города.Ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали жилые кварталы Новой Каховки из минометов и при помощи дронов. В начале июля ВСУ атаковали центральный рынок в селе Новая Маячка. Трое мирных жителей получили серьезные ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Белгородскую область - ранены два мирных жителяВ больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новая каховка, новости, херсонская область, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Артиллерийский удар ВСУ по Новой Каховке унес жизнь женщины
В результате артиллерийского удара ВСУ по Новой Каховке погибла женщина и ранен мужчина