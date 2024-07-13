В Севастополе береговую линию восстановят за 730 млн рублей
Свыше 730 млн рублей выделили на ремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Свыше 730 млн рублей выделили на ремонт берегоукрепительных сооружений в Севастополе, поврежденных так называемым "штормом века". Об этом говорится в официальном Telegram-канале Правительства России.
"Более 730 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на проведение капремонта берегоукрепительных сооружений в Севастополе, поврежденных в результате неблагоприятных погодных условий в конце 2023 года", - говорится в сообщении.
Береговую линию восстановят в районе набережных Приморского бульвара и села Андреевка, а также пляжей "Мыс Хрустальный", "Любимовка-2" и пансионата "Изумруд", уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что в мае 2024 года правительство выделило более 4,6 млрд рублей на капремонт поврежденных берегоукрепительных сооружений в Крыму.
Также ранее сообщалось, что семь миллионов рублей выделено из резервного фонда Совета министров Крыма на укрепление береговой линии в районе братской могилы в микрорайоне Героевское под Керчью.
Шторм на Крым обрушился в конце ноября 2023 года. В апреле глава республики Сергей Аксенов сообщал, что на ремонт берегоукрепительных сооружений, разрушенных стихией в ноябре 2023 года, Крыму по поручению президента было выделено 5,1 млрд рублей.
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