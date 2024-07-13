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Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье
Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье
На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы с серьезными механическими повреждениями. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T16:23
2024-07-13T16:24
крушение самолета в подмосковье
подмосковье
происшествия
авиакатастрофа
авиация
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы с серьезными механическими повреждениями. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа, добавили в МАК.Кроме того, на заводе, который проводил техобслуживание рухнувшего лайнера, изымается техническая документация, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Уточняется также, что при осмотре места происшествия следователи обнаружили бортовые самописцы – они отправлены на расшифровку.В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Но их тела еще не обнаружены.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".Читайте также на РИА Новости Крым:Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в ПодмосковьеСК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье
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крушение самолета в подмосковье, подмосковье, происшествия, авиакатастрофа, авиация, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье

На месте крушения самолета обнаружены поврежденные самописцы – данные удалось сохранить

16:23 13.07.2024 (обновлено: 16:24 13.07.2024)
 
© Фото : Межгосударственный авиационный комитетБортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
Бортовые самописцы разбившегося в Подмосковье самолета
© Фото : Межгосударственный авиационный комитет
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы с серьезными механическими повреждениями. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
"Регистраторы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. На базе лабораторного комплекса МАК специалисты провели необходимые предварительные процедуры по подготовке регистраторов с целью исключения риска утраты информации", - уточняется на сайте комитета.
Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа, добавили в МАК.
Кроме того, на заводе, который проводил техобслуживание рухнувшего лайнера, изымается техническая документация, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация", - цитирует Петренко Telegram-канал СК РФ.
Уточняется также, что при осмотре места происшествия следователи обнаружили бортовые самописцы – они отправлены на расшифровку.
"По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, продолжается осмотр места происшествия", - уточнила официальный представитель ведомства
В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.
На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Но их тела еще не обнаружены.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
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