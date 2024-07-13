https://crimea.ria.ru/20240713/oplavlennye-bortovye-samopistsy-nashi-na-meste-aviakatastrofy-v-podmoskove-1138830672.html

Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье

Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Оплавленные бортовые самописцы наши на месте авиакатастрофы в Подмосковье

На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы с серьезными механическими повреждениями. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T16:23

2024-07-13T16:23

2024-07-13T16:24

крушение самолета в подмосковье

подмосковье

происшествия

авиакатастрофа

авиация

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На месте крушения самолета Sukhoi Superjet в Подмосковье обнаружены бортовые регистраторы с серьезными механическими повреждениями. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).Вся полетная информация успешно скопирована, подготовлена для расшифровки и анализа, добавили в МАК.Кроме того, на заводе, который проводил техобслуживание рухнувшего лайнера, изымается техническая документация, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Уточняется также, что при осмотре места происшествия следователи обнаружили бортовые самописцы – они отправлены на расшифровку.В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Но их тела еще не обнаружены.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".Читайте также на РИА Новости Крым:Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в ПодмосковьеСК возбудил дело по факту авиакатастрофы в Подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета в подмосковье, подмосковье, происшествия, авиакатастрофа, авиация, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости