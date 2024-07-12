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"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье
"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.07.2024
"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье
На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T22:23
2024-07-12T22:23
2024-07-12T22:32
подмосковье
крушение самолета в подмосковье
авиакатастрофа
происшествия
дмитрий ядров
росавиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По словам Ядрова, самолет осуществлял перелет согласно плану и поступившей заявке, одобренной органами воздушного движения.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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подмосковье, крушение самолета в подмосковье, авиакатастрофа, происшествия, дмитрий ядров, росавиация, новости
"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье
На месте крушения Sukhoi Superjet в Подмосковье нашли "черные ящики" - глава Росавиации
22:23 12.07.2024 (обновлено: 22:32 12.07.2024)