https://crimea.ria.ru/20240712/chernye-yaschiki-obnaruzhili-na-meste-krusheniya-samoleta-v-podmoskove-1138819581.html

"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье

"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости Крым, 12.07.2024

"Черные ящики" обнаружили на месте крушения самолета в Подмосковье

На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T22:23

2024-07-12T22:23

2024-07-12T22:32

подмосковье

крушение самолета в подмосковье

авиакатастрофа

происшествия

дмитрий ядров

росавиация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По словам Ядрова, самолет осуществлял перелет согласно плану и поступившей заявке, одобренной органами воздушного движения.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.

подмосковье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, крушение самолета в подмосковье, авиакатастрофа, происшествия, дмитрий ядров, росавиация, новости