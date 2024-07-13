https://crimea.ria.ru/20240713/tela-trekh-chlenov-ekipazha-rukhnuvshego-v-podmoskove-ssj-100-poka-ne-naydeny-1138827559.html
Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены
Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены
Тела трех членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведется поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T13:18
2024-07-13T13:18
2024-07-13T13:18
самолет
крушение самолета в подмосковье
подмосковье
авиакатастрофа
происшествия
росавиация
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Тела трех членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведется поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что поиск фрагментов тел на месте крушения воздушного судна продолжается следственно-оперативной группой.В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики".По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.
https://crimea.ria.ru/20240713/v-minvodakh-ekstrenno-sel-passazhirskiy-superjet-100---otkaz-generatora-1138825302.html
подмосковье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bbb31f19fdcd72e6bcb875d729f1238a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолет, крушение самолета в подмосковье, подмосковье, авиакатастрофа, происшествия, росавиация, новости
Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены
Тела трех членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены