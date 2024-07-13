https://crimea.ria.ru/20240713/tela-trekh-chlenov-ekipazha-rukhnuvshego-v-podmoskove-ssj-100-poka-ne-naydeny-1138827559.html

Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

Тела трех членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведется поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T13:18

2024-07-13T13:18

2024-07-13T13:18

самолет

крушение самолета в подмосковье

подмосковье

авиакатастрофа

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Тела трех членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведется поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что поиск фрагментов тел на месте крушения воздушного судна продолжается следственно-оперативной группой.В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики".По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.

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