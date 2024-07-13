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Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены
Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены
Тела трех членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведется поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T13:18
2024-07-13T13:18
самолет
крушение самолета в подмосковье
подмосковье
авиакатастрофа
происшествия
росавиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Тела трех членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведется поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что поиск фрагментов тел на месте крушения воздушного судна продолжается следственно-оперативной группой.В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики".По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.
https://crimea.ria.ru/20240713/v-minvodakh-ekstrenno-sel-passazhirskiy-superjet-100---otkaz-generatora-1138825302.html
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самолет, крушение самолета в подмосковье, подмосковье, авиакатастрофа, происшествия, росавиация, новости
Тела трех членов экипажа рухнувшего в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

Тела трех членов экипажа разбившегося в Подмосковье SSJ-100 пока не найдены

13:18 13.07.2024
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Тела трех членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, ведется поиск фрагментов погибших пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Тела не найдены, логично предположить, что могло разорвать на мелкие фрагменты при взрыве самолета", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поиск фрагментов тел на месте крушения воздушного судна продолжается следственно-оперативной группой.
В пятницу в лесу около Коломны в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet. На его борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. На месте крушения самолета в Подмосковье обнаружены "черные ящики".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
По данным Росавиации, крушение произошло около 15:00. Самолет выполнял полет без пассажиров. Жертв среди населения нет.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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В Минводах экстренно сел пассажирский Superjet 100 - отказ генератора
 
СамолетКрушение самолета в ПодмосковьеПодмосковьеАвиакатастрофаПроисшествияРосавиацияНовости
 
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