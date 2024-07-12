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В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков
В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков
19 килограммов синтетических наркотиков пытались ввезти в курортный Геленджик, попытку доставки пресекли кубанские полицейские. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T09:45
2024-07-12T09:45
2024-07-12T09:45
наркотики
краснодарский край
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
закон и право
геленджик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 19 килограммов синтетических наркотиков пытались ввезти в курортный Геленджик, попытку доставки пресекли кубанские полицейские. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Уточняется, что, получив ориентировку, полицейские попытались остановить автомобиль предполагаемого наркокурьера. Однако, завидев силовиков, водитель иномарки выбежал из машины и хотел скрыться. Его задержали.Перевозил наркотики 30-летний петербуржец, он купил "синтетику" через интернет и намеревался "толкнуть" через закладки на территории Краснодарского края.В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков. Еще раньше в Севастополе задержали местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли".Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годВ Крыму на учете состоят больше 4000 наркомановКрупную наркоплантацию обнаружили в Крыму
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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наркотики, краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, закон и право, геленджик
В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков
На Кубани правоохранители пресекли доставку в Геленджик 19 кг синтетических наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 19 килограммов синтетических наркотиков пытались ввезти в курортный Геленджик, попытку доставки пресекли кубанские полицейские. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
Уточняется, что, получив ориентировку, полицейские попытались остановить автомобиль предполагаемого наркокурьера. Однако, завидев силовиков, водитель иномарки выбежал из машины и хотел скрыться. Его задержали.
"При осмотре салона транспортного средства под обшивкой пассажирских дверей и под автомобильными ковриками было обнаружено и изъято множество свертков с эфедроном и N-метилэфедроном", - говорится в сообщении.
Перевозил наркотики 30-летний петербуржец, он купил "синтетику" через интернет и намеревался "толкнуть" через закладки на территории Краснодарского края.
В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали наркокурьера
, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков. Еще раньше в Севастополе задержали
местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли".
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