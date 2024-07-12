https://crimea.ria.ru/20240712/v-gelendzhik-vezli-19-kilogrammov-sinteticheskikh-narkotikov-1138788439.html

В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков

В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Геленджик везли 19 килограммов синтетических наркотиков

19 килограммов синтетических наркотиков пытались ввезти в курортный Геленджик, попытку доставки пресекли кубанские полицейские. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T09:45

2024-07-12T09:45

2024-07-12T09:45

наркотики

краснодарский край

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

закон и право

геленджик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 19 килограммов синтетических наркотиков пытались ввезти в курортный Геленджик, попытку доставки пресекли кубанские полицейские. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.Уточняется, что, получив ориентировку, полицейские попытались остановить автомобиль предполагаемого наркокурьера. Однако, завидев силовиков, водитель иномарки выбежал из машины и хотел скрыться. Его задержали.Перевозил наркотики 30-летний петербуржец, он купил "синтетику" через интернет и намеревался "толкнуть" через закладки на территории Краснодарского края.В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков. Еще раньше в Севастополе задержали местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт крупной партии наркотической "соли".Читайте также на РИА Новости Крым:Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за годВ Крыму на учете состоят больше 4000 наркомановКрупную наркоплантацию обнаружили в Крыму

краснодарский край

геленджик

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, краснодарский край, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, закон и право, геленджик