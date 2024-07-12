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Разводной во всех смыслах: Захарова о "мосте" в НАТО для Украины
Разводной во всех смыслах: Захарова о "мосте" в НАТО для Украины - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Разводной во всех смыслах: Захарова о "мосте" в НАТО для Украины
Анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс является "разводным" со всех точек зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T16:58
2024-07-12T16:58
2024-07-12T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс является "разводным" со всех точек зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам вашингтонского саммита организации заявил, что "решения саммита и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в альянсе"По словам Захаровой, Украину в альянсе "вроде бы как бы по-прежнему ждут", но при этом очевидно, что все это "похоже больше на игру уже не с Украиной, а в игру в остатки Украины".Итоговые решения вашингтонского саммита НАТОСаммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, проходил с 9 по 11 июля. В итоговой декларации Россию назвали "наиболее значительной и прямой угрозой" безопасности блока, Китай — "ключевым фактором, способствующим войне против Украины". При этом члены альянса заявили, что по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы "снизить риски и предотвратить эскалацию".В документе говорится о военной помощи Украине на 40 млрд евро в 2025 году, а также о том, что альянс продолжит поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", пока Киев продолжает работу по проведению "необходимых демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности". Отмечается, что Киев получит приглашение в альянс, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".Страны НАТО также договорились, что альянс возьмет на себя большую часть задач по поставкам вооружений и обучению украинских военных, которые сейчас выполняет коалиция во главе с США.Члены блока сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2%, объявили о намерении продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах, а также заявили о планах модернизировать свой ядерный потенциал и улучшить планирование в этой сфере.Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя итоги саммита, заявил, что мероприятие продемонстрировало тот факт, что страны НАТО бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи Украине: что дадутЭскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будетРасширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, украина, нато, сша, коллективный запад, политика, в мире, новости
Разводной во всех смыслах: Захарова о "мосте" в НАТО для Украины
Анонсированный "мост" в НАТО для Украины является разводным во всех смыслах – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Анонсированный руководством НАТО "мост для Украины" в альянс является "разводным" со всех точек зрения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам вашингтонского саммита организации заявил, что "решения саммита и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в альянсе"
"Это правда мост в НАТО. Только он разводной со всех точек зрения. В любой момент, когда Западу будет выгодно, мост поднимут, а затем, когда будет нужно тому же Западу, его соединят. И так будет постоянно", - сказала Захарова на брифинге в четверг
По словам Захаровой, Украину в альянсе "вроде бы как бы по-прежнему ждут", но при этом очевидно, что все это "похоже больше на игру уже не с Украиной, а в игру в остатки Украины".
"По-прежнему мы видим реальность: Украину НАТО использует как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. Согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий", - сказала представитель МИД РФ.
Итоговые решения вашингтонского саммита НАТО
Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, проходил с 9 по 11 июля. В итоговой декларации Россию назвали "наиболее значительной и прямой угрозой" безопасности блока, Китай — "ключевым фактором, способствующим войне против Украины".
При этом члены альянса заявили, что по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы "снизить риски и предотвратить эскалацию".
В документе говорится о военной помощи Украине на 40 млрд евро в 2025 году, а также о том, что альянс продолжит поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", пока Киев продолжает работу по проведению "необходимых демократических, экономических реформ и реформ в сфере безопасности". Отмечается, что Киев получит приглашение в альянс, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".
Страны НАТО также договорились, что альянс возьмет на себя большую часть задач по поставкам вооружений и обучению украинских военных, которые сейчас выполняет коалиция во главе с США.
Члены блока сохранили обязательство по расходам на оборону на уровне минимум 2%, объявили о намерении продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах, а также заявили о планах модернизировать свой ядерный потенциал и улучшить планирование в этой сфере.
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя итоги саммита, заявил, что мероприятие продемонстрировало тот факт, что страны НАТО бесповоротно следуют курсу конфронтации и подготовки войны
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