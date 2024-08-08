https://crimea.ria.ru/20240808/v-krasnodare-passazhirskiy-avtobus-vrezalsya-v-betonomeshalku-1139463629.html

В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку

В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку

В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая ехала впереди. Водитель признался, что отвлекся на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T18:57

2024-08-08T18:57

2024-08-08T18:57

происшествия

краснодарский край

кубань

дтп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая ехала впереди. Водитель признался, что отвлекся на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодару.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них один подросток. Несовершеннолетний и две женщины 1984 и 1949 годов рождения доставлены в медицинские учреждения. Количество пострадавших уточняется.Утром в турецкой провинции Мугла грузовик наехал на туристический автобус, в результате чего тот перевернулся. Среди пострадавших семеро россиян, один из них в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под ВолгоградомНа Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погиблиВ массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, кубань, дтп, новости