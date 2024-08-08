Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240808/v-krasnodare-passazhirskiy-avtobus-vrezalsya-v-betonomeshalku-1139463629.html
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая ехала впереди. Водитель признался, что отвлекся на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T18:57
2024-08-08T18:57
происшествия
краснодарский край
кубань
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139463786_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1e70a4eb38ee7bbe4f10e9a03a4a115.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая ехала впереди. Водитель признался, что отвлекся на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодару.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них один подросток. Несовершеннолетний и две женщины 1984 и 1949 годов рождения доставлены в медицинские учреждения. Количество пострадавших уточняется.Утром в турецкой провинции Мугла грузовик наехал на туристический автобус, в результате чего тот перевернулся. Среди пострадавших семеро россиян, один из них в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под ВолгоградомНа Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погиблиВ массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/08/1139463786_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7ae7d60c672185d77badd7146aca44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, кубань, дтп, новости
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку

Пассажирский автобус врезался в бетономешалку в Краснодаре

18:57 08.08.2024
 
© 23 МВДПассажирский автобус врезался в бетономешалку в Краснодаре
Пассажирский автобус врезался в бетономешалку в Краснодаре
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая ехала впереди. Водитель признался, что отвлекся на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодару.

"Сегодня 40-летний водитель автобуса двигался из станицы Елизаветинской в Краснодар и допустил столкновение с движущимся впереди большегрузом под управлением 39-летнего мужчины. Он пояснил, что отвлекся на мобильное устройство и не заметил замедления движения", – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них один подросток. Несовершеннолетний и две женщины 1984 и 1949 годов рождения доставлены в медицинские учреждения. Количество пострадавших уточняется.
Утром в турецкой провинции Мугла грузовик наехал на туристический автобус, в результате чего тот перевернулся. Среди пострадавших семеро россиян, один из них в тяжелом состоянии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под Волгоградом
На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
В массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина
 
ПроисшествияКраснодарский крайКубаньДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили
20:23Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
20:08Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов
19:48Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
19:37Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов
19:28Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
19:10Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
18:57В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
18:34В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
18:27Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
18:10В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек
17:52Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
17:35Правительством утверждены правила выплаты 400 тысяч рублей участникам СВО
17:31Правительство выделило 1,8 млрд на помощь потерявшим жилье курянам
17:22Участников СВО будут наказывать за ношение смартфонов
17:04Эвакуированные жители Курской области получат по 10 тысяч рублей – Путин
16:44Над Крымом сбит украинский БПЛА
16:39СК возбудил уголовное дело за издевательство над мужчиной в Симферополе
16:31Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе
16:21В Турции перевернулся микроавтобус с туристами: пострадали семеро россиян
Лента новостейМолния