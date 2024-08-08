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В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая ехала впереди. Водитель признался, что отвлекся на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T18:57
2024-08-08T18:57
2024-08-08T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку, которая ехала впереди. Водитель признался, что отвлекся на телефон. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодару.В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них один подросток. Несовершеннолетний и две женщины 1984 и 1949 годов рождения доставлены в медицинские учреждения. Количество пострадавших уточняется.Утром в турецкой провинции Мугла грузовик наехал на туристический автобус, в результате чего тот перевернулся. Среди пострадавших семеро россиян, один из них в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:16 ранены и один погиб в ДТП с автобусом и грузовиком под ВолгоградомНа Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погиблиВ массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина
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происшествия, краснодарский край, кубань, дтп, новости
В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
Пассажирский автобус врезался в бетономешалку в Краснодаре