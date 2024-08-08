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Главные новости Крыма: 8 августа

Главные новости Крыма: 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Главные новости Крыма: 8 августа

В четверг ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым с помощью беспилотника. Власти Севастополя выделили 4,7 млн рублей пострадавшим от украинских атак... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В четверг ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым с помощью беспилотника. Власти Севастополя выделили 4,7 млн рублей пострадавшим от украинских атак жителям города. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил снижение числа жалоб крымчан на работу "Крымэнерго" и дал предприятию новые поручения. В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости кишечными инфекциями и связали такую статистику с жарой. В Крыму оценили ситуацию с водными запасами. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУУкраинский БПЛА самолетного типа уничтожен в четверг днем над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО сбили дрон в 16:10 по московскому времени .Выплаты в СевастополеИз резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города. Как сообщила и. о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи. По протоколу планируется направить финансовую помощь 26 гражданам.Работа "Крымэнерго"Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и нестабильное напряжение в электросетях существенно снизилось, и дал неделю на то, чтобы в "Крымэнерго" определили оставшиеся ТП, требующие обновления в других муниципалитетах республики. Что касается аварийных ситуаций и увеличения числа поступающих в колл-центр звонков, решить этот вопрос необходимо, привлекая как можно больше операторов, отметил он.Кишечные инфекцииВ Крыму растет уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), но это прогнозируемое увеличение, сообщила 8 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад. Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями для Крыма приходится обычно на август. В 2024 году на развитие ОКИ влияют аномально высокие температуры воздуха и морской воды.Запасы водыВ крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. Этого запаса воды хватит примерно на 10-11 месяцев, а он будет еще пополняться осадками.Чемпионка мираСпортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Дарья поднялась на высшую ступень пьедестала Чемпионата и первенства мира в весовой категории до 53 кг. Она провела два поединка, ход которых полностью контролировала, потому довела их до убедительной победы. За награды на соревнованиях, которые прошли в городе Орел, боролись более 300 бойцов из 28 стран мира, уточнил Развожаев. Золотую Крапивина добавила к своему уже имеющемуся внушительному списку наград. Она четырехкратная чемпионка России и обладательница Кубка мира и Кубка России.

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https://crimea.ria.ru/20240808/v-sevastopole-vyrosli-sobstvennye-dokhody--skolko-i-kuda-potratili-1139461236.html

https://crimea.ria.ru/20240808/po-delu-ob-izdevatelstvakh-nad-muzhchinoy-v-simferopole-zaderzhany-dvoe-1139467393.html

https://crimea.ria.ru/20240808/rospotrebnadzor-v-krymu-proveril-morskuyu-vodu-na-vozbuditelya-kholery-1139454447.html

https://crimea.ria.ru/20240808/barkhatnyy-sezon-v-krymu-pogoda-oteli-i-prognozy-ekspertov-1139399211.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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