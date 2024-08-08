Главные новости Крыма: 8 августа
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 8 августа
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В четверг ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым с помощью беспилотника. Власти Севастополя выделили 4,7 млн рублей пострадавшим от украинских атак жителям города. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил снижение числа жалоб крымчан на работу "Крымэнерго" и дал предприятию новые поручения. В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости кишечными инфекциями и связали такую статистику с жарой. В Крыму оценили ситуацию с водными запасами. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Атака ВСУ
Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в четверг днем над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО сбили дрон в 16:10 по московскому времени .
Выплаты в Севастополе
Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города. Как сообщила и. о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи. По протоколу планируется направить финансовую помощь 26 гражданам.
Работа "Крымэнерго"
Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и нестабильное напряжение в электросетях существенно снизилось, и дал неделю на то, чтобы в "Крымэнерго" определили оставшиеся ТП, требующие обновления в других муниципалитетах республики. Что касается аварийных ситуаций и увеличения числа поступающих в колл-центр звонков, решить этот вопрос необходимо, привлекая как можно больше операторов, отметил он.
Кишечные инфекции
В Крыму растет уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), но это прогнозируемое увеличение, сообщила 8 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад. Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями для Крыма приходится обычно на август. В 2024 году на развитие ОКИ влияют аномально высокие температуры воздуха и морской воды.
Запасы воды
В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. Этого запаса воды хватит примерно на 10-11 месяцев, а он будет еще пополняться осадками.
Чемпионка мира
Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Дарья поднялась на высшую ступень пьедестала Чемпионата и первенства мира в весовой категории до 53 кг. Она провела два поединка, ход которых полностью контролировала, потому довела их до убедительной победы. За награды на соревнованиях, которые прошли в городе Орел, боролись более 300 бойцов из 28 стран мира, уточнил Развожаев. Золотую Крапивина добавила к своему уже имеющемуся внушительному списку наград. Она четырехкратная чемпионка России и обладательница Кубка мира и Кубка России.