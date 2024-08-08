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Главные новости Крыма: 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Главные новости Крыма: 8 августа
Главные новости Крыма: 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Главные новости Крыма: 8 августа
В четверг ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым с помощью беспилотника. Власти Севастополя выделили 4,7 млн рублей пострадавшим от украинских атак... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T22:42
2024-08-08T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В четверг ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым с помощью беспилотника. Власти Севастополя выделили 4,7 млн рублей пострадавшим от украинских атак жителям города. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил снижение числа жалоб крымчан на работу "Крымэнерго" и дал предприятию новые поручения. В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости кишечными инфекциями и связали такую статистику с жарой. В Крыму оценили ситуацию с водными запасами. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУУкраинский БПЛА самолетного типа уничтожен в четверг днем над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО сбили дрон в 16:10 по московскому времени .Выплаты в СевастополеИз резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города. Как сообщила и. о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи. По протоколу планируется направить финансовую помощь 26 гражданам.Работа "Крымэнерго"Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и нестабильное напряжение в электросетях существенно снизилось, и дал неделю на то, чтобы в "Крымэнерго" определили оставшиеся ТП, требующие обновления в других муниципалитетах республики. Что касается аварийных ситуаций и увеличения числа поступающих в колл-центр звонков, решить этот вопрос необходимо, привлекая как можно больше операторов, отметил он.Кишечные инфекцииВ Крыму растет уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), но это прогнозируемое увеличение, сообщила 8 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад. Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями для Крыма приходится обычно на август. В 2024 году на развитие ОКИ влияют аномально высокие температуры воздуха и морской воды.Запасы водыВ крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. Этого запаса воды хватит примерно на 10-11 месяцев, а он будет еще пополняться осадками.Чемпионка мираСпортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Дарья поднялась на высшую ступень пьедестала Чемпионата и первенства мира в весовой категории до 53 кг. Она провела два поединка, ход которых полностью контролировала, потому довела их до убедительной победы. За награды на соревнованиях, которые прошли в городе Орел, боролись более 300 бойцов из 28 стран мира, уточнил Развожаев. Золотую Крапивина добавила к своему уже имеющемуся внушительному списку наград. Она четырехкратная чемпионка России и обладательница Кубка мира и Кубка России.
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 8 августа

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 8 августа

22:42 08.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В четверг ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым с помощью беспилотника. Власти Севастополя выделили 4,7 млн рублей пострадавшим от украинских атак жителям города. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил снижение числа жалоб крымчан на работу "Крымэнерго" и дал предприятию новые поручения. В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости кишечными инфекциями и связали такую статистику с жарой. В Крыму оценили ситуацию с водными запасами. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ

Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен в четверг днем над территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны России. Дежурные средства ПВО сбили дрон в 16:10 по московскому времени .
В ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Крыму пострадали пять человек
18:10
В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек

Выплаты в Севастополе

Из резервного фонда правительства Севастополя выделено 4 млн 736 тысяч рублей людям, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Соответствующее решение принято на заседании правительства города. Как сообщила и. о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Севастополя Елена Бардакова, данный объем определен протоколом комиссии по определению размера финансовой помощи. По протоколу планируется направить финансовую помощь 26 гражданам.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
20:33
В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили

Работа "Крымэнерго"

Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг заявил, что благодаря обновлению большинства трансформаторных подстанций в Симферопольском районе число жалоб граждан на низкое и нестабильное напряжение в электросетях существенно снизилось, и дал неделю на то, чтобы в "Крымэнерго" определили оставшиеся ТП, требующие обновления в других муниципалитетах республики. Что касается аварийных ситуаций и увеличения числа поступающих в колл-центр звонков, решить этот вопрос необходимо, привлекая как можно больше операторов, отметил он.
Шеврон сотрудника полиции
20:43
По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое

Кишечные инфекции

В Крыму растет уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ), но это прогнозируемое увеличение, сообщила 8 августа начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад. Пик заболеваемости острыми кишечными инфекциями для Крыма приходится обычно на август. В 2024 году на развитие ОКИ влияют аномально высокие температуры воздуха и морской воды.
Пляжи на Азовском море - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
20:23
Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры

Запасы воды

В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, рассказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров. Этого запаса воды хватит примерно на 10-11 месяцев, а он будет еще пополняться осадками.
Туризм Донузлав - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
19:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов

Чемпионка мира

Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала чемпионкой мира по рукопашному бою, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Дарья поднялась на высшую ступень пьедестала Чемпионата и первенства мира в весовой категории до 53 кг. Она провела два поединка, ход которых полностью контролировала, потому довела их до убедительной победы. За награды на соревнованиях, которые прошли в городе Орел, боролись более 300 бойцов из 28 стран мира, уточнил Развожаев. Золотую Крапивина добавила к своему уже имеющемуся внушительному списку наград. Она четырехкратная чемпионка России и обладательница Кубка мира и Кубка России.
Поезд Таврия
20:08
Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов
 
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Заголовок открываемого материала
22:42Главные новости Крыма: 8 августа
22:24К Новому Херсонесу в Севастополе начнут строить дорогу
22:03Путин запретил продавать энергетики несовершеннолетним
21:48Подписан закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
21:32В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаров
21:07Курская область: ситуация на границе с Украиной 8 августа
20:57Очередной обстрел Белгородской области – ранены двое
20:43По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
20:33В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили
20:23Роспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холеры
20:08Рост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетов
19:48Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертов
19:37Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантов
19:28Издевательство над мужчиной в Крыму – дело на контроле Бастрыкина
19:10Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области
18:57В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку
18:34В Севастополе вспыхнули 9 гектаров сухой растительности
18:27Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцев
18:10В ДТП с микроавтобусом под Судаком пострадали пять человек
17:52Под огнем ВСУ на бронемашинах – как в Курской области эвакуируют людей
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