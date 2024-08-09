https://crimea.ria.ru/20240809/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1139447695.html

Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу

Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T00:01

2024-08-09T00:01

2024-08-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240808/zapasy-vody-v-krymu-naskolko-zapolneny-vodokhranilischa-1139436623.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр