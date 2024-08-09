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Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T00:01
2024-08-09T00:01
2024-08-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240808/zapasy-vody-v-krymu-naskolko-zapolneny-vodokhranilischa-1139436623.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу теплая и сухая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +28…+33 градуса, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.