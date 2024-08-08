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По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое - РИА Новости Крым, 08.08.2024
По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое
В Симферополе установили личности и задержали молодых людей, которые оскорбительно приставали к прохожему, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе установили личности и задержали молодых людей, которые оскорбительно приставали к прохожему, сообщает пресс-служба МВД Крыма.Сотрудники крымского следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело, которое было взщято на контроль центрального аппарата СК.У задержанных изъят пистолет, который использовался для запугивания прохожего. Оружие оказалось игрушечным. Фигуранты доставлены в территориальный отдел полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в КрымуПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеДрака на пляже в Алуште: полиция начала проверку
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По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое

В Симферополе задержаны двое по делу об издевательствах над мужчиной – МВД

20:43 08.08.2024 (обновлено: 22:37 08.08.2024)
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе установили личности и задержали молодых людей, которые оскорбительно приставали к прохожему, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Сотрудники крымского следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело, которое было взщято на контроль центрального аппарата СК.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Симферополю по горячим следам задержали всех причастных к произошедшему в ночное время в подземном переходе города. Ими оказались двое молодых людей 17 и 18 лет", – сказано в сообщении.

У задержанных изъят пистолет, который использовался для запугивания прохожего. Оружие оказалось игрушечным. Фигуранты доставлены в территориальный отдел полиции.
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