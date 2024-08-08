https://crimea.ria.ru/20240808/po-delu-ob-izdevatelstvakh-nad-muzhchinoy-v-simferopole-zaderzhany-dvoe-1139467393.html

По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое

По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое - РИА Новости Крым, 08.08.2024

По делу об издевательствах над мужчиной в Симферополе задержаны двое

В Симферополе установили личности и задержали молодых людей, которые оскорбительно приставали к прохожему, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T20:43

2024-08-08T20:43

2024-08-08T22:37

новости крыма

симферополь

мвд по республике крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111702/86/1117028694_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_249e574296b28957465761cc78f8ff55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе установили личности и задержали молодых людей, которые оскорбительно приставали к прохожему, сообщает пресс-служба МВД Крыма.Сотрудники крымского следкома ранее обнаружили в соцсетях видеозапись, снятую молодыми людьми, на которой они в грубой форме пристают к прохожему мужчине, оскорбляют его и угрожают пистолетом. Из-за инцидента было возбуждено уголовное дело, которое было взщято на контроль центрального аппарата СК.У задержанных изъят пистолет, который использовался для запугивания прохожего. Оружие оказалось игрушечным. Фигуранты доставлены в территориальный отдел полиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевались и угрожали пистолетом - СК начал проверку по инциденту в КрымуПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеДрака на пляже в Алуште: полиция начала проверку

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, мвд по республике крым, происшествия