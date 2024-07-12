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Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов
Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов
Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2025 года налог на прибыль для организаций увеличится с 20 до 25 процентов... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T18:41
2024-07-12T18:41
россия
владимир путин (политик)
закон и право
экономика
налоговый вычет
налоги
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2025 года налог на прибыль для организаций увеличится с 20 до 25 процентов. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом вводится также инвестиционный вычет, который позволит уменьшать федеральную часть налога на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов. Требования к таким инвестпроектам должно устанавливать правительство, оно же будет определять категории лиц, имеющих право на такой вычет.Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования.Владимир Путин также подписал 12 июля закон об изменении основных параметров бюджета, согласно которому расходы в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей. Эти средства будут потрачены на реализацию основных требований послания президента Федеральному собранию - 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – МинфинВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме
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россия, владимир путин (политик), закон и право, экономика, налоговый вычет, налоги, общество
Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов

Путин подписал закон об увеличении налога на прибыль в России

18:41 12.07.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2025 года налог на прибыль для организаций увеличится с 20 до 25 процентов. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает, что федеральная часть налога на прибыль со следующего года повышается с 3 до 8 процентов. Региональная часть сохраняется на уровне 17 процентов. При этом с 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18 процентов за счет снижения ее федеральной части до 7 процентов.
Законом вводится также инвестиционный вычет, который позволит уменьшать федеральную часть налога на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов. Требования к таким инвестпроектам должно устанавливать правительство, оно же будет определять категории лиц, имеющих право на такой вычет.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования.
Владимир Путин также подписал 12 июля закон об изменении основных параметров бюджета, согласно которому расходы в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей. Эти средства будут потрачены на реализацию основных требований послания президента Федеральному собранию - 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
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РоссияВладимир Путин (политик)Закон и правоЭкономикаНалоговый вычетНалогиОбщество
 
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