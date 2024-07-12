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Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов

Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Налог на прибыль в России увеличится на 5 процентов

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2025 года налог на прибыль для организаций увеличится с 20 до 25 процентов... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T18:41

2024-07-12T18:41

2024-07-12T18:41

россия

владимир путин (политик)

закон и право

экономика

налоговый вычет

налоги

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2025 года налог на прибыль для организаций увеличится с 20 до 25 процентов. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом вводится также инвестиционный вычет, который позволит уменьшать федеральную часть налога на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов. Требования к таким инвестпроектам должно устанавливать правительство, оно же будет определять категории лиц, имеющих право на такой вычет.Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования.Владимир Путин также подписал 12 июля закон об изменении основных параметров бюджета, согласно которому расходы в 2024 году будут увеличены на 522 миллиарда рублей. Эти средства будут потрачены на реализацию основных требований послания президента Федеральному собранию - 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в России Семейную ипотеку в России продлили до 2030 года – МинфинВысокие штрафы для водителей электросамокатов: проект закона в Госдуме

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россия, владимир путин (политик), закон и право, экономика, налоговый вычет, налоги, общество