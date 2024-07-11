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Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза
Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту к середине дня выросла втрое - перед пунктами досмотра стоят 220 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T14:30
2024-07-11T14:30
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту к середине дня выросла втрое - перед пунктами досмотра стоят 220 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Керчи находились 70 автомобилей.В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и КоктебельВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза

На Крымском мосту в очереди стоят 220 транспортных средств

14:30 11.07.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту к середине дня выросла втрое - перед пунктами досмотра стоят 220 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 14.00 в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Керчи находились 70 автомобилей.
В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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