https://crimea.ria.ru/20240711/krymskiy-most-k-obedu-ochered-vyrosla-v-tri-raza-1138772221.html

Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза

Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту к середине дня выросла втрое - перед пунктами досмотра стоят 220 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T14:30

2024-07-11T14:30

2024-07-11T14:30

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_57ac8d54bcad28d6654d61a97874d98f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту к середине дня выросла втрое - перед пунктами досмотра стоят 220 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Керчи находились 70 автомобилей.В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут впервые свяжет Орджоникидзе и КоктебельВ Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуСухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань