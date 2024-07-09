https://crimea.ria.ru/20240709/posle-ataki-vsu-na-sevastopol-v-bolnitsakh-goroda-ostayutsya-pyat-ranenykh-1138704445.html

После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются пять раненых

После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются пять раненых - РИА Новости Крым, 09.07.2024

После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются пять раненых

На утро вторника в больницах Севастополя остаются пять пациентов, раненных при атаке ВСУ на город 23 июня. Все дети выписаны домой. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T11:09

2024-07-09T11:09

2024-07-09T11:21

михаил развожаев

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

новости

севастополь

больница

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. На утро вторника в больницах Севастополя остаются пять пациентов, раненных при атаке ВСУ на город 23 июня. Все дети выписаны домой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор напомнил, что после атаки украинских боевиков 23 июня на лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники были направлены 22 человека – 12 детей, 10 взрослых.В московских клиниках девять пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в состоянии легкой степени тяжести, уточнил Развожаев.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Были ранены 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Атака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 года>>

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, новости, севастополь, больница