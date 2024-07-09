https://crimea.ria.ru/20240709/glavnye-novosti-kryma-9-iyulya-1138725578.html

Главные новости Крыма: 9 июля

Главные новости Крыма: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Главные новости Крыма: 9 июля

В Крыму назначили нового министра здравоохранения. Билеты на некоторые поезда из Москвы в Крым не продаются до 20 июля. Что с ценами на услуги мобильной связи в РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T22:56

2024-07-09T22:56

2024-07-09T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму назначили нового министра здравоохранения. Билеты на некоторые поезда из Москвы в Крым не продаются до 20 июля. Что с ценами на услуги мобильной связи в Крыму и как избавиться от роуминга во время отдыха на полуострове. Когда закончится аномальная жара в Крыму. На дне моря у Судака обнаружили старинное русское ружье.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму назначен новый министр здравоохраненияГлава Республики Крым Сергей Аксенов представил нового министра здравоохранения Крыма. Им стал Алексей Натаров. Перед новым главой ведомства поставлены задачи поддерживать коммуникацию с крымчанами и выстроить работу по обеспечению льготными лекарственными препаратами.Ограничение продажи билетов на поезда из Москвы в КрымПродажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым закрыта до 20 июля, сообщили в компании железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Цены на мобильную связь в Крыму и роуминг для туристовТарифы на мобильную связь в Крыму значительно ниже, чем в Краснодарском крае или Ростовской области, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель гендиректора управляющей компании одного из крымских операторов связи Евгений Тазетдинов.К той дополнительной плате, которую взимают со своих находящихся в Крыму клиентов крупные российские операторы, местные компании не имеют отношения, подчеркнул Тазетдинов.По словам специалиста, самый простой способ для гостей Крыма не платить за роуминг – купить сим-карту местного оператора и пользоваться ею как минимум как источник мобильного интернета.Когда закончится жара в КрымуВ южных регионах России, включая Крым, аномально жаркая погода продержится до выходных. В субботу и воскресенье столбики термометров опустятся на 5-7 градусов, проинформировали в центре погоды ФОБОС.Пока же над Югом России продолжает господствовать барический максимум, который сохранит температуры в пределах +37…42.Межрегиональное управление Роспотребнадзора рекомендует в связи с аномальной жарой сокращать рабочий день в Крыму на время от одного до четырех часов, однако далеко не все работодатели в республике следуют этим рекомендациям.Дайверы нашли в бухте Судака старинное оружиеКрымские дайверы обнаружили на дне Черного моря у подножия Судакской крепости старинное ружье позапрошлого века. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель дайв-центра Евгений "Джон" Сергеев.Специалист по периоду Крымской войны, военный историк Сергей Ченнык опознал в находке предположительно русский "Литтих"-штуцер образца 1844 года.

https://crimea.ria.ru/20240709/passazhirov-poezdov-v-krym-budut-peresazhivat-iz-vagonov-bez-konditsionerov-1138708457.html

https://crimea.ria.ru/20240709/udar-po-zdorovyu-i-koshelku--chem-opasno-kupanie-v-fontanakh-1138724059.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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