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После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых
После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых - РИА Новости Крым, 06.07.2024
После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых
Из московских клиник выписали еще пятерых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T10:27
2024-07-06T10:27
севастополь
михаил развожаев
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
москва
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Из московских клиник выписали еще пятерых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным Развожаева, на утро субботы в больницах Севастополя остаются шесть пациентов. Все дети накануне были выписаны домой.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Ранены были 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой ХаринойНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУЧетыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html
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севастополь, михаил развожаев, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, москва, здравоохранение в россии
После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых

В Севастополе после ракетной атаки ВСУ в больницах остаются шесть человек – Развожаев

10:27 06.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы
Машины скорой помощи у больницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Из московских клиник выписали еще пятерых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Хорошие новости: из московских клиник выписаны еще пять человек. 10 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 1 пациент в состоянии легкой степени тяжести", - написал он в Telegram.

По данным Развожаева, на утро субботы в больницах Севастополя остаются шесть пациентов. Все дети накануне были выписаны домой.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.
Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Ранены были 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
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СевастопольМихаил РазвожаевАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаМоскваЗдравоохранение в России
 
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