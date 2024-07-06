https://crimea.ria.ru/20240706/posle-ataki-vsu-na-sevastopol-v-bolnitsakh-goroda-ostayutsya-shest-ranenykh-1138643834.html

После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых

После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых - РИА Новости Крым, 06.07.2024

После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются шесть раненых

Из московских клиник выписали еще пятерых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T10:27

2024-07-06T10:27

2024-07-06T10:27

севастополь

михаил развожаев

атака всу на севастополь 23 июня 2024 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Из московских клиник выписали еще пятерых пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По данным Развожаева, на утро субботы в больницах Севастополя остаются шесть пациентов. Все дети накануне были выписаны домой.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией.Взрывы прогремели над акваторией пляжей Любимовка и Учкуевка на Северной стороне города. На втором, как сообщил губернатор, ситуация оказалось особенно тяжелой. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. Ранены были 153 человека, в их числе туристы. 22 человека, среди которых 12 детей, были доставлены спецбортом в клиники Москвы по итогам консилиума врачей, в том числе федеральных медиков, прибывших в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ Людмилой ХаринойНазван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУЧетыре суббоеприпаса ликвидированы на дне пляжа "Учкуевка" в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240623/ochen-gromko-i-strashno-chto-proiskhodit-v-sevastopole-posle-ataki-vsu-1138307504.html

севастополь

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