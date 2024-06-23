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При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей - РИА Новости Крым, 23.06.2024
При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T16:03
2024-06-23T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Пятеро из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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РИА Новости Крым
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При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей

124 человека ранены при атаке ВСУ на Севастополь – среди пострадавших 27 детей

16:03 23.06.2024 (обновлено: 16:14 23.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", – сказал Кузнецов журналистам.

Пятеро из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии – за их жизнь борются врачи. Молимся", – написала она.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
СевастопольМинздрав РФНовостиНовости КрымаКрымПроисшествияАтаки ВСУ на Крым
 
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