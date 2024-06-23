При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей
124 человека ранены при атаке ВСУ на Севастополь – среди пострадавших 27 детей
16:03 23.06.2024 (обновлено: 16:14 23.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей", – сказал Кузнецов журналистам.
Пятеро из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии – за их жизнь борются врачи. Молимся", – написала она.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.