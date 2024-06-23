https://crimea.ria.ru/20240623/pri-atake-vsu-na-sevastopol-raneny-124-cheloveka--sredi-nikh-27-detey-1138306203.html

При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей

При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей - РИА Новости Крым, 23.06.2024

При атаке ВСУ на Севастополь ранены 124 человека – среди них 27 детей

Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра... РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T16:03

2024-06-23T16:03

2024-06-23T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека, в том числе 27 детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Пятеро из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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